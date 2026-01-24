EO zendt landelijke startdienst Week van gebed uit
De Week van gebed voor eenheid wordt geopend met een landelijke startdienst in de Sint Rafaëlkerk in Utrecht. In de dienst komen christenen uit uiteenlopende tradities samen rond het thema 'Eén van Geest', geïnspireerd op de brief van Paulus aan de Efeziërs.
De EO zendt de dienst uit, samen met een reportage uit Armenië over de Armeense kerk.
De Week van gebed (18-25 januari) is een jaarlijks internationaal initiatief waarin christenen samen bidden voor eenheid, vrede en gerechtigheid. In Nederland doen honderden kerken mee. In 2026 krijgt deze week een nieuw beginpunt met een gezamenlijke landelijke startdienst.
Eeuwenoude traditie
EO-Eindredacteur Tom Mikkers: 'Juist in een tijd waarin verschillen vaak worden uitvergroot, willen we laten zien wat christenen verbindt. Deze dienst nodigt uit om voorbij eigen grenzen te kijken en samen te vieren dat we, ondanks onze diversiteit, één zijn door dezelfde Geest.'
Bidden, zingen en vieren
De dienst is georganiseerd door MissieNederland, Samen Kerk in Nederland (SKIN), de Raad van Kerken in Nederland, de Nationale Synode en het Nederlands Christelijk Forum. Vertegenwoordigers en leden van tientallen kerkstromingen bidden, zingen en vieren samen. Het materiaal voor de Week van gebed is dit jaar ontwikkeld door de Armeens Apostolische Kerk, de Armeens-Katholieke Kerk en Armeense Evangelische kerken. De Armeense christelijke traditie klinkt nadrukkelijk door in de liturgie, daarmee laat de dienst zien hoe een eeuwenoude geloofstraditie ook vandaag richting en hoop kan bieden.
Verlangen naar eenheid
Met deze uitzending wil de EO laten zien hoe christenen zich laten verbinden door geloof, hoop en liefde. De startdienst van de Week van gebed voor eenheid nodigt kijkers uit om mee te vieren dat verschillen niet hoeven te scheiden, maar juist ruimte kunnen geven aan gezamenlijke verbondenheid.
De Kerkdienst: Week van gebed is op zondag 25 januari om 9.20 uur te zien bij de EO op NPO 2.
