EO zendt 'Harald & Sonja: a royal dilemma' uit

'Harald & Sonja: a royal dilemma' vertelt het waargebeurde verhaal van een verborgen romance die in Noorwegen uitgroeide tot een nationale discussie. Wat begon als een haast onmogelijke liefde tussen de kroonprins en een vrouw van burgerlijke komaf zou uiteindelijk leiden tot het huwelijk van de huidige Noorse koning Harald en koningin Sonja.

Het is een meeslepend drama over twee jonge mensen die, ondanks traditie, klasseverschil en immense druk van buitenaf, vasthouden aan elkaar.

Wat in 1959 begint als een geheime relatie, groeit uit tot een kwestie van nationaal belang: kan een moderne monarchie gebouwd worden op liefde in plaats van afkomst? De vader van Harald, koning Olaf, staat onder politieke en maatschappelijke spanning: een ‘ja’ kan de monarchie veranderen, maar een ‘nee’ kan leiden tot een constitutionele crisis met Europese gevolgen. Politici, media en burgers bemoeien zich massaal met het lot van dit jonge stel.

Historische keuze

In vier afleveringen volgt de dramaserie Harald en Sonja vanaf hun eerste ontmoeting, wanneer de vonk onmiddellijk overslaat maar koning Olaf zich fel verzet tegen de relatie. Terwijl Harald in Oxford studeert, blijft zijn vader zoeken naar een passende prinses, waardoor de spanning tussen vader en zoon steeds groter wordt.

De druk van buitenaf loopt verder op wanneer Sonja, moe van het wachten, voor onbepaalde tijd naar Frankrijk vertrekt. Tot slot komt koning Olaf voor een historische keuze te staan: voor het eerst in zijn leven vraagt hij de Noorse regering om advies over het mogelijke huwelijk, terwijl Harald en Sonja niets anders kunnen dan in hoop en onzekerheid afwachten.

Trouw blijven

De serie laat zien dat liefde, in al haar kwetsbaarheid, een bron van moed kan zijn. EO-eindredacteur Marieke Gouka: 'Harald & Sonja laat zien dat liefde soms vraagt om moed: om trouw te blijven aan wie je bent en aan wie je liefhebt, zelfs als dat tegen de stroom ingaat. Het is een verhaal over hoop, verbondenheid en het doorbreken van oude patronen. Precies in zulke menselijke verhalen herkennen we als EO de oproep om naar elkaar te kijken met liefde, over grenzen en verschillen heen.'

De eerste twee afleveringen zijn op 3 januari te zien om 22.40 en 23.35 uur bij de EO op NPO 2. Aflevering 3 wordt uitgezonden op 10 januari om 23.35 uur en op dezelfde tijd is op 17 januari aflevering 4 te zien.