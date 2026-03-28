EO brengt podcast 'Moderne Profeten' met Kees van Ekris naar televisie

Wat betekent het om een stem van hoop te laten klinken in een tijd van onrust en polarisatie? In de nieuwe serie 'Moderne Profeten' verkent theoloog en scriba van de Protestantse Kerk Kees van Ekris de boodschap van mensen die in hun tijd richting gaven met moed, geloof en morele verbeeldingskracht.

Met deze serie brengt de EO de gelijknamige podcast nu ook naar televisie. Van Dietrich Bonhoeffer tot Martin Luther King en van Majoor Bosshardt tot Desmond Tutu: hun verhalen laten zien hoe geloof kan uitmonden in daden van hoop en recht.

In een tijd waarin meningen, nieuws en emoties elkaar in hoog tempo opvolgen, kiest Moderne Profeten voor een ander perspectief. De serie nodigt kijkers uit om stil te staan bij de binnenwereld van mensen die een verschil maakten. Hun persoonlijke zoektocht, geloof en morele moed openen een venster op de tijd waarin zij leefden, en op de vragen van vandaag.

Innerlijke nieuwsgierigheid

Kees van Ekris vertelt het verhaal van deze stemmen en onderzoekt wat hun boodschap betekent voor onze eigen tijd. Niet door snelle antwoorden te geven, maar door ruimte te maken voor reflectie, geloof en innerlijke nieuwsgierigheid. Historische fragmenten worden afgewisseld met poëtische scènes die de kijker meenemen in de sfeer van de tijd.

Kees van Ekris: 'Profeten zijn mensen die niet meegaan in de woede of de waan van de dag, maar zoeken naar licht dat doorbreekt. Hun verhalen laten zien dat geloof ook vandaag een bron kan zijn van hoop, moed en verzoening.'

Verzoening en menselijkheid

Met 'Moderne Profeten' wil de EO laten zien hoe het christelijk geloof ook vandaag kan inspireren tot een leven van geloof, hoop en liefde. In een tijd waarin tegenstellingen vaak scherp worden uitvergroot, vertelt de serie verhalen van mensen die juist zochten naar gerechtigheid, verzoening en menselijkheid.

Van Bonhoeffer tot Navalny

De serie volgt de geschiedenis vanaf de jaren dertig tot nu en iedere aflevering staat iemand anders centraal:

29 maart: Dietrich Bonhoeffer

5 april: Martin Luther King

12 april: Majoor Bosshardt

19 april: Henri Nouwen

26 april: Desmond Tutu

3 mei: Alexei Navalny

'Moderne Profeten' is vanaf zondag 29 maart wekelijks te zien om 17.40 uur bij de EO op NPO 2.