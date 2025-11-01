Edith Schippers (VVD) en Roger van Boxtel (D66) in 'WNL Op Zondag'

Reünie van 'De Mediamadammen' in 'Kijken en Kijken Kijken'
zaterdag 1 november 2025

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: oud-VVD minister Edith Schippers, oud-D66 minister Roger van Boxtel en professor Wim Voermans.

Ook te gast zijn hoogleraar Marcel Levi en wetenschapper Stijn Meijnikman over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.


Edith Schippers
Zondagmorgen is voormalig minister en informateur Edith Schippers te gast bij Rick Nieman over de verkiezingsuitslag. En over een belangrijk onderwerp dat tijdens de formatie ter tafel zal komen: de zorg. Edith Schippers is CEO van Mosadex, een coöperatie van onafhankelijke apothekers.

Roger van Boxtel
Oud-minister en D66-prominent Roger van Boxtel over de verkiezingsuitslag. Zijn partij is de grootste partij van Nederland geworden en wellicht wordt partijleider Rob Jetten de eerste premier namens D66.

Professor Wim Voermans
Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden over de weg naar een nieuw kabinet. Welke coalities zijn mogelijk? Zou een minderheidskabinet werken? Welke lessen kunnen we trekken uit de parlementaire geschiedenis?

Marcel Levi en Stijn Meijnikman
Hoogleraar Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek over nieuws uit de wetenschap. Wetenschapper Stijn Meijnikman over hoe je dronken kan zijn zonder alcohol. Hij doet onderzoek naar hoe wij zelf alcohol kunnen aanmaken in onze darmen en de soms ook schadelijke gevolgen die dit met zich meebrengt. 

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 2 november om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.


Zondag 2 november 2025 om 10u00  »
NPO 1
Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm4 vtm

Na een meteorietenstorm verkondigen wetenschappers dat het om een eenmalige gebeurtenis gaat. Astrofysicus Steve Thomas deelt die mening echter niet. Hij is ervan overtuigd dat dit slechts een voorbode was voor veel erger. Wanneer Steve ontdekt dat het leger stiekem gebruikmaakt van de satelliet die hij gebruikt om meteoren te spotten en hij met dit verhaal naar buiten komt, loopt zijn reputatie een flinke deuk op en verliest hij zijn job en vrienden. Hij zal vervolgens alles op alles moeten zetten om een grote ramp te voorkomen.

'Asteroid: Final Impact', film uit 2015 met oa. Mark Lutz, om 22.30 uur op VTM 4.

