Donderdag in 'Meldpunt Actueel Debat': stemmen voor meer veiligheid in gemeente
Wat bepaalt een stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? In aanloop naar 18 maart debatteren in 'Meldpunt Actueel Debat' gemeenteraadsleden uit het hele land met elkaar over kwesties die voor vijftigplussers van belang zijn.
Daarbij komen zowel landelijke als lokale thema’s aan bod. In de studio reageren prominente (lokale) politici en experts op de debatten. Donderdag gaat het debat over veiligheid en zijn burgemeester Joyce Langenacker (gemeente Zeist) en burgemeester Sjors Fröhlich (gemeente Vijfheerenlanden) te gast.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid op lokaal niveau. Burgers ervaren een gevoel van onveiligheid door onder meer een stijging in het aantal incidenten met verwarde personen, maar ook door drugshandel en –gebruik, agressie, geweld, slecht verlichte openbare ruimten en rommel op straat dat weer meer afval aantrekt.
Keuzes gemeentebesturen
Welke keuzes moeten gemeentebesturen maken om hun burgers een groter gevoel van veiligheid te geven? Is meer cameratoezicht wenselijk, ook als dat ten koste gaat van de privacy van burgers? Zou er vaker preventief gefouilleerd moeten worden? Zijn burgers ook zelf verantwoordelijk voor een leefbare, veilige omgeving? Elles de Bruin en Charlotte Nijs debatteren over scherpe stellingen met raadsleden en burgemeesters in 'Meldpunt Actueel Debat'.
'Meldpunt Actueel Debat', donderdag 26 februari om 20.30 uur bij MAX op NPO 2.
Axelle en Ivo vliegen naar Barcelona en vermijden bij de landing nipt een birdstrike. Op Brussels Airport loopt de planning vertraging op wanneer een technieker naar de EHBO moet. Intussen bereiden Jef en Laurens zich voor op een mistige vlucht naar Akra.
'Welkom aan Boord', om 20.40 uur op VTM.