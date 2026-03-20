Documentaire 'Twee kanten van één geschiedenis' op NPO 2

Op 21 maart is het 75 jaar geleden dat de eerste grote groep Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen met de Kota Inten in de haven van Rotterdam arriveerde. Wat tijdelijk zou zijn, bleek blijvend.

Echter begint het verhaal van de Molukkers 350 jaar eerder, wanneer de VOC de Molukse eilanden verovert vanwege hun specerijen. Tot de jaren 50 van de vorige eeuw houdt de Nederlandse heerschappij aan. Vijfenzeventig jaar na de aankomst van de Molukkers in Nederland wordt hun geschiedenis opnieuw verteld. Twee kanten van één geschiedenis is een driedelige serie waarin persoonlijke verhalen, historische duiding en ontmoetingen samenkomen?

'Twee kanten van één geschiedenis' is gemaakt door regisseur en producent Nathalie Toisuta, zelf Moluks en behorend tot de derde generatie. Vanuit haar persoonlijke betrokkenheid brengt ze verschillende perspectieven samen en maakt Nathalie ruimte voor erkenning en dialoog. Deze serie plaatst gebeurtenissen in een bredere historische context. Niet als losstaande daden, maar als onderdeel van een lange koloniale geschiedenis.

In de serie komen mensen samen die zich ooit op hetzelfde moment op dezelfde plek bevonden, maar totaal andere ervaringen hebben. Zij vertellen hun persoonlijke verhalen. Van een voormalig schoolkind dat werd gegijzeld, een gijzelaar, een straaljagerpiloot (die betrokken was bij de bevrijdingsactie) tot een Molukse onderhandelaar. De ontmoetingen maken zichtbaar hoe 350 jaar geschiedenis diep in levens is verankerd; in families, in ontmoetingen en in het Nederlandse zelfbeeld.

Voor het eerst wordt ook intergenerationeel gesproken over wat de jarenlange ontkenning, stilstand en uitsluiting binnenskamers hebben aangericht. In 'Twee kanten van één geschiedenis' wordt openlijk gesproken over het zwijgen binnen gezinnen, woede, vervreemding en hoe onverwerkte trauma's generaties langs zijn doorgegeven. Wat politiek begon, werkte door in het dagelijks leven. Nieuwe generaties zoeken woorden voor wat lange tijd onbespreekbaar bleef.

Over de kapingen

Op 2 december 2025 was het precies vijftig jaar geleden dat de eerste treinkaping bij Wijster plaatsvond. Later volgden de treinkaping bij De Punt en de gelijktijdige schoolkaping in Bovensmilde in 1977. Het zijn gebeurtenissen die Nederland diep ontwrichtten en uitmondden in de grootste binnenlandse militaire operatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De kapingen kostten levens en lieten blijvende trauma’s na, zowel binnen de Molukse gemeenschap als in de Nederlandse samenleving.

'Twee kanten van één geschiedenis', vanaf zaterdag 21 maart om 20.35 uur bij MAX op NPO 2.