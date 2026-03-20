Documentaire 'Twee kanten van één geschiedenis' op NPO 2

vrijdag 20 maart 2026

Op 21 maart is het 75 jaar geleden dat de eerste grote groep Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen met de Kota Inten in de haven van Rotterdam arriveerde. Wat tijdelijk zou zijn, bleek blijvend.

Echter begint het verhaal van de Molukkers 350 jaar eerder, wanneer de VOC de Molukse eilanden verovert vanwege hun specerijen. Tot de jaren 50 van de vorige eeuw houdt de Nederlandse heerschappij aan. Vijfenzeventig jaar na de aankomst van de Molukkers in Nederland wordt hun geschiedenis opnieuw verteld. Twee kanten van één geschiedenis is een driedelige serie waarin persoonlijke verhalen, historische duiding en ontmoetingen samenkomen?


'Twee kanten van één geschiedenis' is gemaakt door regisseur en producent Nathalie Toisuta, zelf Moluks en behorend tot de derde generatie. Vanuit haar persoonlijke betrokkenheid brengt ze verschillende perspectieven samen en maakt Nathalie ruimte voor erkenning en dialoog. Deze serie plaatst gebeurtenissen in een bredere historische context. Niet als losstaande daden, maar als onderdeel van een lange koloniale geschiedenis. 

In de serie komen mensen samen die zich ooit op hetzelfde moment op dezelfde plek bevonden, maar totaal andere ervaringen hebben. Zij vertellen hun persoonlijke verhalen. Van een voormalig schoolkind dat werd gegijzeld, een gijzelaar, een straaljagerpiloot (die betrokken was bij de bevrijdingsactie) tot een Molukse onderhandelaar. De ontmoetingen maken zichtbaar hoe 350 jaar geschiedenis diep in levens is verankerd; in families, in ontmoetingen en in het Nederlandse zelfbeeld.  

Voor het eerst wordt ook intergenerationeel gesproken over wat de jarenlange ontkenning, stilstand en uitsluiting binnenskamers hebben aangericht. In 'Twee kanten van één geschiedenis' wordt openlijk gesproken over het zwijgen binnen gezinnen, woede, vervreemding en hoe onverwerkte trauma's generaties langs zijn doorgegeven. Wat politiek begon, werkte door in het dagelijks leven. Nieuwe generaties zoeken woorden voor wat lange tijd onbespreekbaar bleef.

Over de kapingen
Op 2 december 2025 was het precies vijftig jaar geleden dat de eerste treinkaping bij Wijster plaatsvond. Later volgden de treinkaping bij De Punt en de gelijktijdige schoolkaping in Bovensmilde in 1977. Het zijn gebeurtenissen die Nederland diep ontwrichtten en uitmondden in de grootste binnenlandse militaire operatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De kapingen kostten levens en lieten blijvende trauma’s na, zowel binnen de Molukse gemeenschap als in de Nederlandse samenleving.

'Twee kanten van één geschiedenis', vanaf zaterdag 21 maart om 20.35 uur bij MAX op NPO 2.



Persbericht Omroep MAX
https://www.omroepmax.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Aanbiedingen
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Jurgen heeft zijn knappe collega Sibel na een korte affaire ten huwelijk gevraagd. Hij is een Vlaming, zij heeft Turkse roots. Voor de ouders van beide twintigers komt de trouw als een complete verrassing. Sibel en Jurgen zijn smoorverliefd en kijken enorm uit naar een prachtig trouwfeest. Dat is echter buiten de druk, de verwachtingen en de twijfels van hun families gerekend. Eén ding is zeker: het wordt een trouwfeest om nooit meer te vergeten.

'Trouw met Mij!', film uit 2014 met oa. Mieke Bouve, om 20.40 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:35
    De Hoppers
    06:00
    Mr. Magoo
  • 06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
    09:00
    Lentebeelden
  • 08:35
    Boomhutverhalen
    05:00
    Geen uitzending
  • 08:30
    VLOGLAB Forever #Stories
    01:10
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    The Motorway
  • 06:00
    Qmusic
    01:40
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    00:50
    Geen uitzending
  • 00:55
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
    03:00
    Geen uitzending
  • 08:20
    Fuller House
    02:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:00
    Fear Factor USA.
    02:20
    Geen uitzending
  • 08:30
    Love Island UK
    02:30
    Geen uitzending
  • 08:30
    Cold Case Killers
    02:15
    Geen uitzending
  • 04:07
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:33
    Zo doe je het!
    00:00
    Oh What A Night
  • 08:20
    Snel, Makkelijk & Lekker
    02:00
    A la carte
  • 07:55
    All Creatures Great and Small
    02:30
    DCI Banks
  • 08:15
    The Kardashians
    02:25
    Grey's Anatomy
  • 08:40
    Goedemorgen Nederland
    02:15
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 08:40
    MAX Geheugentrainer
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 08:40
    Koekiemonsters eetkar
    02:05
    Eva