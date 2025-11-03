Documentaire over Dichter der Nederlanden Babs Gons in 'Het Uur van de Wolf'

Schrijver, dichter en spoken word performer Babs Gons, sinds 2023 Dichter der Nederlanden, gaat gewapend met haar gedichten de barricades op. Ze weet met haar taal mild te stemmen en roept op tot verbinding in een politiek klimaat waarin polarisatie steeds vaker de boventoon voert.

Babs Gons gaat hoopvol van start en stort zich, midden in een pittige herstelperiode van borstkanker, volop op haar missie. Met aandacht en liefde trekt zij het land in om in gesprek te gaan met mensen. Want poëzie kan juist in onzekere tijden hoop en troost bieden. De documentaire Babs Gons – Precies goed van regisseur Bibi Fadlalla, dinsdag 4 november om 22.40 uur op NPO 2 te zien, brengt op intieme wijze de roerige periode in beeld vanaf het moment dat Babs Gons (1971) aan haar nieuwe functie begint en volgt haar gedurende twee jaar. Haar gedichten vormen de soundtrack van deze documentaire.

Gons breekt een lans voor ‘de edele kunst van het declameren’ en legt overtuigend uit waarom het een rijkdom is om altijd ‘een gedicht in je hart mee te dragen’. Met haar fluweelzachte stem, kleurrijke verschijning en ritmische, soms bijna hypnotiserende voordrachten is ze een ware promotor van het spoken word genre. We zien haar op het podium, in het ziekenhuis, in gesprek met lezers tijdens signeersessies en met haar moeder. Babs groeide op als enig gekleurd kind in een verder wit gezin. Een bijzonder moment is als ze met haar teruggevonden halfbroer en -zus in gesprek gaat over hun vader en zijn moeizame levensweg.

Dichter des Vaderlands, zo heet de eretitel die ze sinds september 2023 mag dragen, maar hoe verguld ze daar ook mee is, die benaming zit haar niet helemaal lekker. Op haar initiatief komt ze met de andere eretitel-dragers samen om het te bespreken. Is er een eigentijdser benaming denkbaar en welke dan? De manier waarop ze hierover het gesprek aangaat, is illustratief voor haar wijze van communiceren: met een open houding tast ze af wat de gedachten hierover zijn. Het resultaat: sinds dit jaar hebben we een Dichter, Denker, Theoloog, Fotograaf, Componist en Stripmaker der Nederlanden.

Regisseur: Bibi Fadlalla

Producent: Tangerine Tree

'Het Uur van de Wolf: Babs Gons - Precies Goed', dinsdag 4 november in 'Het Uur van de Wolf', om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.