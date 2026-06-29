Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
De politie laat beelden zien van de man die op 10 maart in Den Bosch iemand ernstig heeft mishandeld. Hij sloeg op de Hondongstraat in de wijk De Kruiskamp zijn slachtoffer met een hamer op zijn hoofd.
Tijdens zijn vlucht is de man gefilmd. In de uitzending de beelden en vragen over de identiteit van deze dader, zijn handlanger en het motief voor de mishandeling.
Toeristen beroofd in Rotterdam
Twee buitenlandse toeristen werden bij hun bezoek aan Rotterdam beroofd van hun koffer en rugtas. Dat gebeurde op 19 december 2025 op de Galvanistraat. Vanwege een tracker in de koffer kon de politie al snel op het spoor komen van twee verdachten. Een derde wordt nog gezocht. In de uitzending een reconstructie en bewakingsbeelden van de verdachte die we nog zoeken.
Verder aandacht voor onder andere:
- duidelijke beelden van inbrekers die toeslaan in Ten Boer in Groningen;
- twee inbraken bij een kapperszaak in Eindhoven;
- sporen naar de man op een fatbike die een explosief achterliet bij het Israëlcentrum in Nijkerk;
- en hoopgevend nieuws over eerdere zaken uit de uitzending.
'Opsporing Verzocht', maandag 29 juni om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
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