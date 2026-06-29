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Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

maandag 29 juni 2026
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2026

De politie laat beelden zien van de man die op 10 maart in Den Bosch iemand ernstig heeft mishandeld. Hij sloeg op de Hondongstraat in de wijk De Kruiskamp zijn slachtoffer met een hamer op zijn hoofd.

Tijdens zijn vlucht is de man gefilmd. In de uitzending de beelden en vragen over de identiteit van deze dader, zijn handlanger en het motief voor de mishandeling. 


Toeristen beroofd in Rotterdam
Twee buitenlandse toeristen werden bij hun bezoek aan Rotterdam beroofd van hun koffer en rugtas. Dat gebeurde op 19 december 2025 op de Galvanistraat. Vanwege een tracker in de koffer kon de politie al snel op het spoor komen van twee verdachten. Een derde wordt nog gezocht. In de uitzending een reconstructie en bewakingsbeelden van de verdachte die we nog zoeken. 

Verder aandacht voor onder andere:

- duidelijke beelden van inbrekers die toeslaan in Ten Boer in Groningen;
- twee inbraken bij een kapperszaak in Eindhoven;
- sporen naar de man op een fatbike die een explosief achterliet bij het Israëlcentrum in Nijkerk;
- en hoopgevend nieuws over eerdere zaken uit de uitzending.

'Opsporing Verzocht', maandag 29 juni om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Dinsdag 30 juni om 11u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Maandag 6 juli om 21u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 7 juli om 15u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
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https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
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Kijktip van de dag

Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

Pascale zou graag eens alleen zijn met Maurice en stelt hem voor om samen een weekendje weg te gaan. Maurice kan echter niet omdat hij zijn moeder niet alleen kan laten. Fernand zet Boma aan om Pascale mee te nemen naar Spanje. Hij hoopt zo Maurice te ontmoedigen nog in het café te komen. Pascale stemt toe, maar enkel om Maurice jaloers te maken en het er eens goed van te nemen. Carmen heeft een auditie gedaan voor een film en heeft een hoofdrol gekregen.

'FC De Kampioenen', om 20.10 uur op VRT 1.

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