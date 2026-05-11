Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
In 'Opsporing Verzocht' wordt aandacht besteed aan een fatale aanrijding op 25 februari op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Een ouder echtpaar fietste die dag over de brug richting het Kralingse Bos, toen er achter hen werd getoeterd.
Het echtpaar ging vóór elkaar rijden, waarop de scooterrijder zonder problemen eerst de vrouw passeerde. Bij haar echtgenoot was de weg echter smaller. De scooter haalde desondanks in en moet de man geraakt hebben. Hij viel en kwam niet meer bij kennis voor hij drie weken later overleed. De weduwe van het slachtoffer vertelt in 'Opsporing Verzocht' over de gebeurtenissen die dag en doet een oproep om tips over de onbekende scooterrijder. Daarnaast worden beelden getoond van potentieel zeer belangrijke getuigen.
Vermissing Danna Burbano Mondragon (33)
De politie in België doet uitgebreid onderzoek naar de verdwijning van Danna Burbano Mondragon (toen 33 jaar) in de zomer van 2023. De van oorsprong Colombiaanse Danna is voor het laatst gezien op het station van Antwerpen en was mogelijk op de vlucht. Inmiddels is duidelijk dat de aanleiding voor haar verdwijning mogelijk in Nederland ligt. Een woordvoerder van het Belgische OM legt uit hoe Nederlandse kijkers kunnen helpen bij het oplossen van de zorgwekkende vermissing van de transseksuele sekswerker.
Verder onder andere aandacht voor een mishandeling in Roermond, de diefstal van een compleet kassasysteem bij een tankstation in Barneveld en een explosie bij het bedrijf van een jonge ondernemer in Wijchen. Ook geeft een woordvoerder van de politie in Rotterdam een update rond de reacties op het coldcase-onderzoek naar de dood van Mariska Klompenhouwer in 2001.
'Opsporing Verzocht', maandag 11 mei om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
Geheim agent Robert Scott en zijn collega Curtis krijgen de opdracht de dochter van een politicus te bevrijden. Tijdens het onderzoek wordt duidelijk dat de ontvoering slechts een klein onderdeel is van een veel groter complot. Heel wat aanwijzingen leiden naar het Witte Huis.
'Spartan', film uit 2004 met oa. Val Kilmer, om 20/35 uur op VTM 4.