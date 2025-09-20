Dit zie je in oktober bij RTL

In oktober te zien bij RTL: 'Goede Tijden, Slechte Tijden 35 jaar', 'Stars On Stage: Soldaat van Oranje', 'Het Perfecte Plaatje', 'Ewout: Gevaarlijke Gevangenissen' en meer. Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in de maand oktober.

Highlights RTL 4

'Goede Tijden, Slechte Tijden 35 jaar'

Op woensdag 1 oktober om 20.00 uur

In de speciale jubileumuitzending van woensdag 1 oktober maken alle inwoners zich op voor een groots jubileumfeest ter ere van het 350-jarige bestaan van Meerdijk. De komst van een groot aantal vroegere bewoners zorgt niet alleen voor verrassende herenigingen, maar ook voor nieuwe intriges. Een onverwachtse gebeurtenis geeft de dag uiteindelijk een totaal andere wending.

'Stars On Stage: Soldaat van Oranje'

Op zaterdag 11 oktober om 20.00 uur

In de éénmalige special 'Stars on Stage: Soldaat van Oranje’ zingen zeven oud-deelnemers van ‘Stars On Stage’ verschillende songs uit Nederlands’ langstlopende musical.

Terug bij RTL 4

'Het Perfecte Plaatje'

Vanaf donderdag 16 oktober om 20.30 uur

In het tiende seizoen van 'Het Perfecte Plaatje’ zetten tien nieuwe deelnemers onder leiding van Tijl Beckand alles op alles om de wondere wereld van de fotografie te doorgronden. Dit seizoen strijden Aran Bade, Bettina Holwerda, Caroline Tensen, Catherine Keyl, Dwight van van de Vijver, Kirsten Westerik, Lykele Muus, Nabil Aoulad Ayad, Oos Kesbeke en Rhodé Kok om de titel. De kandidaten worden getest in uiteenlopende fotografie-opdrachten, van hondenportretten tot een sexy bouwboys-kalender shoot en alles daartussen. De foto’s worden beoordeeld door de prijswinnende documentaire fotograaf Cynthia Boll en fotograaf van de sterren William Rutten.

'Oh, Wat Een Jaar!'

Vanaf zaterdag 18 oktober om 20.00 uur

In 'Oh, Wat Een Jaar!' nemen Chantal Janzen, Ruben Nicolai en Gerard Joling je mee op een vrolijke tijdreis naar het verleden. Met twee BN’ers die zich dat jaar nog haarscherp herinneren, blikken ze terug op iconische momenten, vreemde trends en muziek die je meteen weer meezingt. Verwacht foute mode, knallende hits en herinneringen waarvan je denkt: 'Is dit écht gebeurd?' Dit seizoen wordt extra feestelijk met een live-band in de studio die de grootste hits van toen nieuw leven inblaast.

Highlights RTL 5

'Ewout: Gevaarlijke Gevangenissen'

Vanaf woensdag 15 oktober om 20.30 uur

Over Nederlandse gevangenissen wordt vaak gezegd dat het daar veel te luxe is en gevangenen veel te veel mogen. In de nieuwe zesdelige RTL 5- reeks 'Ewout: Gevaarlijke Gevangenissen' krijgt Ewout Genemans toegang tot gevangenissen in het buitenland om te kijken hoe het er daaraan toe gaat. Hij gaat langs bij de gewelddadigste gevangenissen ter wereld. Achter deuren die voor anderen doorgaans gesloten blijven, is hij ooggetuige van de ontluisterende omstandigheden waarin gevangenen hun leven doorbrengen. Ewout slaapt temidden van verkrachters, ontvoerders en moordenaars en ervaart de dagelijkse praktijk van corruptie, geweld en drugsgebruik. Achter de hoge bajesmuren van de extra-beveiligde inrichtingen wordt hij door criminelen in vertrouwen genomen over moorden die de verbeelding vaak te boven gaan. En hij hoort hartverscheurende verhalen van jonge gevangenen die hun leven hebben vergooid, maar hoop houden op een betere toekomst. Hoe overleef je de Gevaarlijkste Gevangenissen ter wereld?

Terug bij RTL 5

'St. Willebrord: Het Mirakel Van Brabant'

Vanaf donderdag 30 oktober om 20.30 uur

Ooit arm, nu bloeiend als nooit tevoren: ’t Heike bruist! In Sint Willebrord zijn de inwoners trots op hun kapsels, auto’s, voortuintjes en merkkleding. Ze doen er ‘alles voor ’t jong’ en werken hard om hun imago op te poetsen. ‘St. Willebrord: Het Mirakel van Brabant’ is terug! Kapper Dante wil zanger worden, Karina en Maurice trouwen, Arjan en Jessica bouwen hun imperium uit en Linda ondergaat een risicovolle hersenoperatie, tot zorg van Corrie en Adri. Dennie en Danielle geven een tropical party. Nieuw dit seizoen: René en zijn bodybuildster-vrouw Julia, plus lokale zanger Walter, alias Mike Davids. Veel Brabantse trots en gezelligheid.

Films RTL 7

Deze maand staat RTL 7 voor een groot deel in het teken van ’s werelds meest beroemde geheimagent James Bond. Alle iconische films worden uitgezonden bij RTL 007 met ‘No Time To Die’ (vrijdag 17 oktober) als afsluiter. Naast de Bondreeks staan er meer spectaculaire spionagefilms in de planning met ‘Kingsman: The Secret Service’ (zaterdag 18 oktober) en het minstens zo spetterende vervolg ‘Kingsman: The Golden Circle’ (zondag 19 oktober). In aanloop naar Halloween wordt het bloedstollend spannend bij RTL 7! Tijdens de Halloween Shock Week (zaterdag 25 oktober tot en met vrijdag 31 oktober) is een brede selectie van spannende titels te zien, waaronder de tv-première van de huiveringwekkende film ‘Talk To Me’ (maandag 27 oktober) en de met vijf Oscars bekroonde klassieker ‘The Silence Of The Lambs’ (woensdag 29 oktober).

Films RTL 8

Bij RTL 8 zijn toptitels te zien van twee van de meest succesvolle Nederlandse filmreeksen. Lies Visschedijk schittert in de titelrol van de verrukkelijke komedie ‘Soof’ (woensdag 1 oktober), gevolgd door ‘Soof 2’ (woensdag 8 oktober) en ‘Soof 3’ (woensdag 15 oktober). Vervolgens schuift de ‘Soof’-actrice aan bij Linda de Mol, Tjitske Reidinga en Susan Visser voor de twee ‘Gooische Vrouwen’-films. In het kader van het nieuwste seizoen van de populaire tv-serie ‘Gooische Vrouwen’ zendt RTL 8 de eerste gelijknamige hitfilm op woensdag 22 oktober uit, gevolgd door ‘Gooische Vrouwen II’ op woensdag 29 oktober.