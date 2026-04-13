Emotionele oproep ouders vermoorde Ralf (13) in 'Opsporing Verzocht'

Op vrijdag 31 maart werd het lichaam van de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen gevonden in de kofferbak van zijn auto. Er was geprobeerd de Mercedes te laten verdwijnen in het Stieltjeskanaal bij Coevorden, maar omdat de trekhaak aan de rand van het kanaal bleef haken, werd Ralf relatief snel gevonden.

Hij bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Het onderzoek werd nooit stopgezet, er kwamen anonieme brieven over de dood van Ralf bij de politie binnen én vorige week werd een 50-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. De ouders van Ralf hopen dat er eindelijk mensen met de politie gaan praten over de dood van hun zoon, en doen vanavond een emotionele oproep in 'Opsporing Verzocht'.

Vermissing Marc Jaskulski (36): 15.000 euro beloning

Een woordvoerder van de politie Eenheid Midden-Nederland geeft vanuit de meldkamer in Apeldoorn een update rond de vermissing van postbezorger Marc Jaskulski uit Dronten. Marc werd op maandag 15 april 2024 voor het laatst gezien. Inmiddels is duidelijk dat hij die dag een afspraak via Grindr had gemaakt in het ‘Roggebotsebos’. De politie en ouders van Marc gaan inmiddels van het ergste uit. Er is nu 15.000 euro beloning voor de tip die opheldert wat er met Marc is gebeurd.

Man knijpt keel van slachtoffer dicht: poging verkrachting in Rotterdam

De man die zondagochtend 22 maart een jonge vrouw in Rotterdam probeerde te verkrachten, is nog altijd niet gevonden. De politie hoopt op tips over de verdachte, die zowel ervoor als erna is gefilmd.

Tip over aanranding Den Haag leidt politie naar betere beelden verdachte

In de vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' werd om tips gevraagd over de aanranding van een jonge vrouw van 22 jaar in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 oktober in Den Haag. Daarna nam een ondernemer contact op met betere beelden van de verdachte. Met deze nieuwe beelden hoopt de politie op extra tips en een doorbraak.

Verder aandacht voor een mislukte woningoverval in Haarlem door een nep-Thuisbezorgdkoerier en de oplichting van een goudsmit. De vrouw raakte tonnen kwijt - haar pensioen - door een uitgebreid opgezette oplichting.

