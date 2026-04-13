Emotionele oproep ouders vermoorde Ralf (13) in 'Opsporing Verzocht'
Op vrijdag 31 maart werd het lichaam van de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen gevonden in de kofferbak van zijn auto. Er was geprobeerd de Mercedes te laten verdwijnen in het Stieltjeskanaal bij Coevorden, maar omdat de trekhaak aan de rand van het kanaal bleef haken, werd Ralf relatief snel gevonden.
Hij bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Het onderzoek werd nooit stopgezet, er kwamen anonieme brieven over de dood van Ralf bij de politie binnen én vorige week werd een 50-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. De ouders van Ralf hopen dat er eindelijk mensen met de politie gaan praten over de dood van hun zoon, en doen vanavond een emotionele oproep in 'Opsporing Verzocht'.
Vermissing Marc Jaskulski (36): 15.000 euro beloning
Een woordvoerder van de politie Eenheid Midden-Nederland geeft vanuit de meldkamer in Apeldoorn een update rond de vermissing van postbezorger Marc Jaskulski uit Dronten. Marc werd op maandag 15 april 2024 voor het laatst gezien. Inmiddels is duidelijk dat hij die dag een afspraak via Grindr had gemaakt in het ‘Roggebotsebos’. De politie en ouders van Marc gaan inmiddels van het ergste uit. Er is nu 15.000 euro beloning voor de tip die opheldert wat er met Marc is gebeurd.
Man knijpt keel van slachtoffer dicht: poging verkrachting in Rotterdam
De man die zondagochtend 22 maart een jonge vrouw in Rotterdam probeerde te verkrachten, is nog altijd niet gevonden. De politie hoopt op tips over de verdachte, die zowel ervoor als erna is gefilmd.
Tip over aanranding Den Haag leidt politie naar betere beelden verdachte
In de vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' werd om tips gevraagd over de aanranding van een jonge vrouw van 22 jaar in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 oktober in Den Haag. Daarna nam een ondernemer contact op met betere beelden van de verdachte. Met deze nieuwe beelden hoopt de politie op extra tips en een doorbraak.
Verder aandacht voor een mislukte woningoverval in Haarlem door een nep-Thuisbezorgdkoerier en de oplichting van een goudsmit. De vrouw raakte tonnen kwijt - haar pensioen - door een uitgebreid opgezette oplichting.
'Opsporing Verzocht', maandag 13 april om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
- Laatste tickets voor de Cross Battles zetten coaches van 'The Voice' onder zware druk
- Donnie in tranen in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' na opmerking Peter Goossens
- Kijkcijfers: 10, 11 en 12 april 2026
- Niet in talkshow, maar in Vlaanderen: Marco Borsato maakt opvallende tv-comeback in programma van Sergio Herman
- Veronica viert 50ste verjaardag met jubileumprogramma
- Dinsdag in 'Nomaden': de wandelende kostuums van Kinshasa
- 'De Dierenarts van Yorkshire' vanaf dinsdag nieuw bij MAX
- Documentaire Ida Does laat zien hoe het Mauritshuis omgaat met zijn koloniale geschiedenis
- 'Beyond Paradise' seizoen 4 in première op BBC NL en op BBC NL+
- Genomineerden NPO FunX Awards 2026 bekend: Qlas grootste kanshebber
- Al 25 jaar de luisteraar centraal in Stand.nl op NPO Radio 1
- De hits bij JOE zijn geld waard dankzij nieuw radiospel 'Het Winnende Woord'
- Wietze de Jager en Chris Bergström hoor je deze zomer op 100% NL
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit De Werf in Enkhuizen
-
'True Crime Belgium' over de Bende van horen, zien en zwijgen
-
Marco Borsato negende gast in 'Sergio in Italië'
-
Deze 'Mol'-kandidaat moet na de derde aflevering naar huis
-
Eerste 'Blind Gekocht'-koppel zorgt meteen voor verwarring
-
Is deze 'kleine Bambi' de hiphoprevelatie van 'SYTYCD'?
-
Kijk nu de trailer van 'Half Man' op HBO Max
-
Emotionele Natassia past haar trouwjurk
-
Het gaat stuiven in 'Thuis'!
-
'Hakken over de Sloot' seizoen 2 is terug op Prime Video
-
'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair' nieuw op Disney+
-
Bekim uit 'De Trein' krijgt oproep over gewapende man in station
-
Dit zie je deze week in 'Hacked' op Streamz
-
Ezra brengt zijn 94-jarige steunpilaar mee op het podium in 'SYTYCD'
-
Matteo Simoni te gast in eerste 'A-typisch' op Streamz
-
Jade Mintjens in 'Sergio in Italië' over de afwijziging die haar carrière lanceerde
-
Zwangere Guy eerlijk over zijn strijd met alcohol in 'Sergio in Italië'
-
Netflix deelt releasedatum van 'Avatar: The Last Airbender S2'
-
Ontdek de nieuwe trailer van 'Star Wars: Maul – Shadow Lord' bij Disney+
-
Zoë blaast de jury omver in 'So You Think You Can Dance'
-
'Meat Timon' is zondag nieuw op najm!
-
De strijd barst opnieuw los in 'The Floor'
-
TAGMAG-ster Amber gaat op zoek naar de liefde in nieuw seizoen van 'LoveMe'
-
An Lemmens verrast Yasmina bij de VRT
-
'Blind Gekocht' is terug met torenhoge verwachtingen
-
'Klopjacht' is terug!
-
Kijk nu de trailer van 'Temptation Island' op Streamz
-
Axel Daeseleire fluit Sofie Dumont terug in 'Eenmaal Andermaal'
-
Komt de waarheid binnenkort bovendrijven in 'Thuis'?
-
Arthur danst voor jeugdidool Dan Karaty
-
Kijk naar 'The Lady' op Streamz
Sophie en Daan ontmoeten Fenna en Quinten. Al acht jaar vormen ze een koppel, maar ze schipperen nog steeds tussen vier verschillende plekken: het appartement van haar papa, het huis van haar mama, dat van haar stiefvader en het huis van Quintens ouders. Vooral Fenna voelt zich daardoor nergens écht thuis, en daar willen ze nu verandering in brengen. Hun droom? Een (half)open bebouwing in Bonheiden, met minstens drie slaapkamers, gelegen in een rustige straat.
'Blind Gekocht', om 21.15 uur op Play.