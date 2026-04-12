Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 13 april 2026 – aflevering 9356

Er wordt een zoektocht naar JJ gestart. Holly stuit op een cruciale aanwijzing. Zowel Jane als Clint zijn teleurgesteld over hoe hun leven is gelopen.

Dinsdag 14 april 2026 – aflevering 9357

Holly ontdekt dat ze een miskraam heeft gehad. Krista wordt geconfronteerd met herinneringen aan haar eigen verlies, en Paul probeert een manier te bedenken om het goed te maken met Terese.

Woensdag 15 april 2026 – aflevering 9358

Krista en Leo proberen haar zwangerschap te verwerken. Paul organiseert een feestje om zijn toewijding aan Terese te tonen, en Jane probeert uit te zoeken wat ze van Clint wil.

Donderdag 16 april 2026 – aflevering 9359

De bewoners van Ramsay Street proberen hun toekomst te bepalen. Paul en Shane proberen klanten aan te trekken voor hun concurrerende nieuwbouwprojecten, en Susan is nog niet klaar om haar huis op te geven.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

