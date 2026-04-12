Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.
Maandag 13 april 2026 – aflevering 9356
Er wordt een zoektocht naar JJ gestart. Holly stuit op een cruciale aanwijzing. Zowel Jane als Clint zijn teleurgesteld over hoe hun leven is gelopen.
Dinsdag 14 april 2026 – aflevering 9357
Holly ontdekt dat ze een miskraam heeft gehad. Krista wordt geconfronteerd met herinneringen aan haar eigen verlies, en Paul probeert een manier te bedenken om het goed te maken met Terese.
Woensdag 15 april 2026 – aflevering 9358
Krista en Leo proberen haar zwangerschap te verwerken. Paul organiseert een feestje om zijn toewijding aan Terese te tonen, en Jane probeert uit te zoeken wat ze van Clint wil.
Donderdag 16 april 2026 – aflevering 9359
De bewoners van Ramsay Street proberen hun toekomst te bepalen. Paul en Shane proberen klanten aan te trekken voor hun concurrerende nieuwbouwprojecten, en Susan is nog niet klaar om haar huis op te geven.
'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!
De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Janine Abbring presenteert slotseizoen 'VPRO Zomergasten'
- EO-kinderserie 'Oorlog-stories' vertelt het verhaal over Adriaan en het geheim van zijn vader
- WNL-presentator Frank van Leeuwen wint 27ste seizoen van 'De Slimste Mens': 'Als een idioot voorbereid'
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Is deze 'kleine Bambi' de hiphoprevelatie van 'So You Think You Can Dance'?
- Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
- Wietze de Jager en Chris Bergström hoor je deze zomer op 100% NL
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit De Werf in Enkhuizen
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Gesprek met Rinus Gerritsen en Nico Dijkshoorn in 'FM op 5'
Multimedia SPOTLIGHT
-
Is deze 'kleine Bambi' de hiphoprevelatie van 'SYTYCD'?
-
Kijk nu de trailer van 'Half Man' op HBO Max
-
Emotionele Natassia past haar trouwjurk
-
Het gaat stuiven in 'Thuis'!
-
'Hakken over de Sloot' seizoen 2 is terug op Prime Video
-
'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair' nieuw op Disney+
-
Bekim uit 'De Trein' krijgt oproep over gewapende man in station
-
Dit zie je deze week in 'Hacked' op Streamz
-
Ezra brengt zijn 94-jarige steunpilaar mee op het podium in 'SYTYCD'
-
Matteo Simoni te gast in eerste 'A-typisch' op Streamz
-
Jade Mintjens in 'Sergio in Italië' over de afwijziging die haar carrière lanceerde
-
Zwangere Guy eerlijk over zijn strijd met alcohol in 'Sergio in Italië'
-
Netflix deelt releasedatum van 'Avatar: The Last Airbender S2'
-
Ontdek de nieuwe trailer van 'Star Wars: Maul – Shadow Lord' bij Disney+
-
Zoë blaast de jury omver in 'So You Think You Can Dance'
-
'Meat Timon' is zondag nieuw op najm!
-
De strijd barst opnieuw los in 'The Floor'
-
TAGMAG-ster Amber gaat op zoek naar de liefde in nieuw seizoen van 'LoveMe'
-
An Lemmens verrast Yasmina bij de VRT
-
'Blind Gekocht' is terug met torenhoge verwachtingen
-
'Klopjacht' is terug!
-
Kijk nu de trailer van 'Temptation Island' op Streamz
-
Axel Daeseleire fluit Sofie Dumont terug in 'Eenmaal Andermaal'
-
Komt de waarheid binnenkort bovendrijven in 'Thuis'?
-
Arthur danst voor jeugdidool Dan Karaty
-
Kijk naar 'The Lady' op Streamz
-
Cuteness overload in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Nicoline Dossche duikt op in 'Familie'
-
Dit is de eerste afvaller van 'De Mol'
-
Noah zet alles op alles in 'So You Think You Can Dance'
Kijktip van de dag
De allerlaatste auditiedag is aangebroken. De plaatsen voor de Callback zijn schaars, de Golden Tickets nog schaarser. Onder anderen een dansende advocaat, een dokter en een klassieke ballerina wagen hun kans.
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.