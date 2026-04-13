'De Dierenarts van Yorkshire' vanaf dinsdag nieuw bij MAX

Het programma 'De Dierenarts van Yorkshire' volgt dierenartsen in vier Yorkshire-praktijken terwijl ze uiteenlopende dieren behandelen. Van boerderijdieren en huisdieren tot exotische soorten. Ze helpen bezorgde baasjes en ontmoeten kleurrijke dorpsbewoners.

In deze eerste aflevering volgen we huisartsen Peter, Rohin, Julian, Matt en David. Op de boerderij van een oude vriend staat dierenarts Peter voor een lastige bevalling: een lammetje waarvan de pootjes al naar buiten hangen en dat in een probleempositie ligt. Rohin ontmoet een lord die in een soort kasteeltje in een achtertuin woont: Lord Pablo Porcini I is een hangbuikzwijn. Julian gaat de operatiekamer in, in de hoop een bezorgde eigenaresse nog wat extra tijd te geven met haar oudere hond. En Matt moet een wel heel bijzondere patiënt helpen in het ziekenhuis: een woestijnbuizerd met pijnlijke poten. Gelukkig is er ruimte voor luchtigheid; Matt en David proeven milkshakes, gemaakt van lokale zuivelproducten.

'De Dierenarts van Yorkshire', vanaf dinsdag 14 april om 23.05 uur bij MAX op NPO 2.