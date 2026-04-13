Dinsdag in 'Nomaden': de wandelende kostuums van Kinshasa
Nomade Marlies Geyskens trekt naar Kinshasa, een miljoenenstad die de laatste jaren kreunt onder een groeiende afvalberg. Daar volgt ze twee lokale kunstenaars die kostuums maken uit gerecycleerd materiaal.
Met hun creaties kaarten ze niet alleen de afvalproblematiek aan, maar vertellen ze ook krachtige, persoonlijke verhalen. Zo staat elk kostuum symbool voor een maatschappelijk thema zoals de aanhoudende oorlog in Oost-Congo wijken en het verhoogde risico op seksueel geweld in wijken zonder elektriciteit. Met hun kostuums trekken de artiesten de straat op in Kinshasa: ze confronteren voorbijgangers met urgente thema’s en geven tegelijk een stem aan wie in de stad zelden wordt gehoord.
'Nomaden', dinsdag 14 april om 20.30 uur op VRT Canvas en op VRT MAX.
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT Canvas
TVvisie Extra
Onze apps
- Dinsdag in 'Nomaden': de wandelende kostuums van Kinshasa
-
Kijktip van de dag
Sophie en Daan ontmoeten Fenna en Quinten. Al acht jaar vormen ze een koppel, maar ze schipperen nog steeds tussen vier verschillende plekken: het appartement van haar papa, het huis van haar mama, dat van haar stiefvader en het huis van Quintens ouders. Vooral Fenna voelt zich daardoor nergens écht thuis, en daar willen ze nu verandering in brengen. Hun droom? Een (half)open bebouwing in Bonheiden, met minstens drie slaapkamers, gelegen in een rustige straat.
'Blind Gekocht', om 21.15 uur op Play.