Woensdag in 'Nomaden': 'Defying the junta: Filmmakers in Hiding'

dinsdag 14 april 2026

Thibault Coigniez en Kyaw Soe maken kennis met Myanmarese filmmakers die zich vanuit ballingschap blijven engageren voor het gewapend verzet in hun thuisland. Want sinds het leger op 1 februari 2021 een staatsgreep pleegde, woedt er een burgeroorlog in Myanmar.

Net als andere landgenoten vluchtten veel Myanmarese regisseurs naar de Thaise grensstreek en sloten zich aan bij één van de gewapende rebellengroepen. Sindsdien wisselen ze moeiteloos tussen de camera en het geweer. Maar zonder papieren zijn ze een kwetsbare prooi voor de Thaise politie. Toch weerhoudt dat hen niet om te blijven filmen als verzet tegen het wrede regime van de junta.


'Nomaden', woensdag 15 april om 20.30 uur op VRT Canvas.


Persbericht VRT Canvas
'Celebrity MasterChef Vlaanderen' - Donnie (Play)

De tien chefs moeten zichzelf culinair voorstellen met een verfijnde smaakbom. Geen evidentie, zeker niet met het zwaard van Damocles dat boven hun koksmutsen hangt: de zwarte pin.

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', om 21.15 uur op Play.

