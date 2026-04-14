'VRT NWS Pano' onderzoekt: Waar zijn de drones?
Drones. In oktober en november vorig jaar werden ze op verschillende plaatsen in ons land gemeld. Boven verschillende militaire basissen en luchthavens. De luchthaven Brussels Airport moest verschillende keren worden gesloten.
Minister van Defensie Theo Francken en legerstafchef Frederik Vansina geven voortdurend toelichting in de media. We worden gepest en getest en wellicht zijn het de Russen. Bij Defensie moet bij hoogdringendheid een budget worden vrijgemaakt om de dronedreiging het hoofd te bieden.
En dan is het plots stil. Een half jaar later onderzoekt 'Pano' wat er precies aan de hand was/is.
Waren er drones en waar zijn die nu? Was het Rusland, of toch hobbypiloten ‘Dennis’, ‘Willem’ of ‘Tuur’? Wat heeft Defensie uiteindelijk gekocht, en voor welke prijs?
Wiebe De Jager, Drone-expert: 'Er is in geen enkel geval concreet bewijs geleverd dat het om drones zou gaan.'
Reportage: Wim Van den Eynde, Mieke Fauconnier en Jan Konings
Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Mario Mertens
'Pano' wordt met ondersteuning van VGT uitgezonden op het kanaal van Ketnet op 15 april om 20.55 uur.
'Pano', woensdag 15 april om 20.45 uur op VRT 1 en VRT MAX.
