Dit zie je in maart allemaal met RTL

zaterdag 28 februari 2026
Foto: RTL 4 - © RTL 2026

In maart te zien bij RTL: 'The Box', 'De Verraders', 'Opgelicht In De Liefde?' en '010: De Mensen Die Rotterdam Kleur Geven'. Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in de maand maart.

Highlights RTL 4


'The Box'
Vanaf zondag 8 maart om 20.00 uur bij RTL 4

Overal in Nederland duiken plotseling gele boxen op. Binnenin: bekende Nederlanders, afgesloten van alles wat vertrouwd is. Waar zijn ze? Wat gaat er gebeuren? Zodra de boxen opengaan begint het avontuur. Zonder uitleg, zonder regels. Alleen het onbekende. Onder leiding van Beau van Erven Dorens worde de deelnemers in ‘The Box’ meegenomen naar bijzondere locaties, waar ze telkens opnieuw moeten vertrouwen op hun instinct.

Terug bij RTL 4

'De Verraders'
Vanaf dinsdag 10 maart om 20.30 bij RTL 4

Een nieuw seizoen, een nieuw kasteel en nieuwe Verraders! Onder leiding van Tijl Beckand woedt in het Waalse château Jemeppe een bloeddorstige strijd om een grote zilverschat. Tweeëntwintig BN’ers stellen alles in het werk om deze felbegeerde prijs te bemachtigen. Onder hen bevinden zich enkele Verraders; meesterlijke manipulatoren die de anderen op slinkse wijze naar hun hand proberen te zetten, om zo het zilver voor zichzelf te houden. Het is voor de Getrouwen van groot belang om deze Verraders te ontmaskeren voordat het te laat is.

Terug bij RTL 5

'Opgelicht In De Liefde?'
Vanaf maandag 2 maart om 20.30 uur bij RTL 5

Ellie Lust bundelt opnieuw de krachten met particulier rechercheur John Warrink in de strijd tegen liefdesfraude. Oplichters misbruiken vertrouwen, manipuleren en verleiden hun slachtoffers, met vaak grote financiële problemen en emotionele schade tot gevolg. Uit liefde geven mensen meer dan zij zich kunnen veroorloven, waardoor zij achterblijven met schulden en een gebroken hart. Dit seizoen komen uiteenlopende zaken aan bod: van een man die meerdere vrouwen tegelijkertijd oplicht, tot de schrijnende zaak van een oudere dame die zo gemanipuleerd wordt met liefdesverklaringen en leugens dat zij in totaal 350.000 euro kwijtraakt aan een veel jongere man. Ook wordt een bijzondere fantast gevolgd die zijn verzonnen leven zo overtuigend presenteert, dat zijn partner wordt meegesleept in zijn leugens en diep in de schulden raakt. Ellie en John zetten alles op alles om de slachtoffers te steunen en de daders te confronteren met hun daden.

'010: De Mensen Die Rotterdam Kleur Geven'
Vanaf donderdag 5 maart om 20.30 uur bij RTL 5

In het tweede seizoen van de realityserie '010: De Mensen Die Rotterdam Kleur Geven' worden opnieuw markante Rotterdammers gevolgd in hun dagelijkse leven in de havenstad. Bekende gezichten uit seizoen één keren terug, terwijl ook een aantal nieuwe persoonlijkheden wordt geïntroduceerd. Wat deze Rotterdammers gemeen hebben, is een ijzersterke band met ‘hun’ 010. Met veerkracht en humor wordt genavigeerd door de dagelijkse beslommeringen in de multiculturele stad. Traditiegetrouw wordt daarbij geen blad voor de mond genomen, ja toch, niettan?

Films RTL 7 

RTL 7 zendt van maandag 9 tot en met zondag 15 maart Oscarwinnende films uit. Te zien zijn ‘Braveheart’ (maandag 9 maart), ‘The Silence Of The Lambs’ (woensdag 11 maart) en ‘Crash’ (donderdag 12 maart). Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 maart volgen klassiekers, met de trilogieën Spider-Man met Tobey Maguire en ‘The Karate Kid’ met Ralph Macchio. Het laatste weekend van maart staat in het teken van Quentin Tarantino, met ‘The Hateful Eight’ (vrijdag 27 maart), ‘Kill Bill Vol. 1’ (zaterdag 28 maart), ‘Kill Bill Vol. 2’ (zondag 29 maart) en ‘Jackie Brown’ (maandag 30 maart).

Films RTL 8

Met het voorjaar in aantocht staat RTL 8 deze maand in het teken van de lente. Iedere woensdagavond is er een romantische filmpremière, waarin de liefde centraal staat.


Kijktip van de dag

'Boomer' (VRT 1)

Jan vergeet zijn en Julies huwelijksverjaardag en probeert het goed te maken door een dag vol verrassingen te organiseren voor Julie, inclusief een bezoek aan een chic hotel mét wellness. Maar al snel blijkt dat plannen maken makkelijker is dan ze uit te voeren.

'Boomer', om 20.55 uur op VRT 1.

