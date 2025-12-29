Dit zie je in januari op de Disney Channels

Wanneer de zestienjarige vampier Vee Hauntley Transsylvanië verruilt voor een internaat voor podiumkunstenaars, lijkt haar droom om muziek te maken eindelijk binnen handbereik.

NIEUW

VAMPIRINA TEENAGE VAMPIRE

Maar het leven als tiener wordt een stuk lastiger wanneer je je bovennatuurlijke identiteit geheim moet houden, een spook je voortdurend in de gaten houdt en er vampierjagers rondsluipen op school. Terwijl Vee haar weg probeert te vinden tussen vriendschappen, rivaliteit en grote optreedkansen, ontdekt ze dat het moeilijkste optreden van allemaal is: gewoon jezelf durven zijn.

Vanaf 12 t/m 22 januari, elke maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel.

SPECIAL

MIRACULOUS WORLD: TOKYO STELLAR FORCE

Ladybug en Kagami reizen naar Tokyo en ontmoeten een nieuw team jonge helden: de Stellar Force. Samen moeten ze een speciale kracht beschermen tegen de slechterik Modeler, die mensen verandert in enorme monsters. Tussen spannende gevechten, geheimen en nieuwe vriendschappen ontdekken ze dat de grootste kracht niet hun superkrachten zijn, maar samenwerken en op elkaar vertrouwen.

Kijk op zaterdag 31 januari, om 9.15 uur en 17.00 uur op Disney Channel.

NIEUW SEIZOEN

WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE

Jaren na de avonturen van de Waverly-familie heeft Justin Russo gekozen voor een normaal leven, maar zijn magie laat zich niet zomaar vergeten. Wanneer de jonge toverleerling Billie opduikt en hem vraagt haar te trainen, moet Justin opnieuw zijn toverkrachten gebruiken. Terwijl hij balans probeert te vinden tussen zijn familie, een 'gewone' volwassenwereld en de mysterieuze magie van Billie, ontdekt hij dat zelfs een ervaren tovenaar soms hulp nodig heeft om het juiste pad te vinden.

Vanaf 12 januari t/m 14 januari en 19 t/m 22 januari om 15.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL

WINNIE THE POOH DAY

Ga mee naar het Honderd Bunderbos en beleef samen met Winnie de Poeh en zijn vriendjes kleine, vrolijke avonturen! Van spelletjes spelen tot knutselen en stuiteren, elke dag zit vol plezier en vriendschap. 'Me & Winnie the Pooh' laat je lachen, genieten en ontdekken dat samen zijn altijd het leukste is.

Kijk op zondag 18 januari om 8.55 uur en 12.05 uur op Disney Jr.

SPECIAL

MICKEY MOUSE CLUBHOUSE + 'POLKA DOTS DAY'

Minnie staat centraal tijdens Polka Dots Day, en ze bewijst opnieuw dat er niets is wat ze niet kan. Of ze nu een prachtig muziekrecital geeft, een groot diner organiseert om haar vriendin Clarabelle te verrassen, of de leukste rugzakken ontwerpt voor haar vrienden. Minnie doet het allemaal met haar kenmerkende stijl en vrolijke stippen.

Samen met Mickey en de rest van de Clubhouse-vrienden maakt ze van Polka Dots Day een kleurrijke viering vol creativiteit, vriendschap en plezier.

Kijk op donderdag 22 januari om 13.30 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PUPSTRUCTION

Maak kennis met Phinny en zijn team van vrolijke bouwhonden! Samen met Roxy, Luna en Tank pakken ze elk bouwproject in Petsburg aan, van het grootste huis tot de kleinste speeltuin. Met creativiteit, teamwork en een flinke dosis plezier laten deze pups zien dat samen werken alles mogelijk maakt en dat elk probleem een avontuur kan worden!

Vanaf 5 januari, elke maandag t/m vrijdag om 11.40 uur op Disney Jr.