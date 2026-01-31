Valerie De Booser verrast dochter Zita met emotioneel optreden in 'JAMES & co'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Deze bekende Vlamingen wagen zich aan de Atlantische Oceaan in het vierde seizoen 'Over de Oceaan'

Dit zie je in februari op Cartoonito

zaterdag 31 januari 2026
Foto: © Media Tornado/Cartoonito 2023

Bij ACME Construction Company leiden Bugs Bunny en Lola Bunny een team van bouwvakkers dat. Om eerlijk te zijn zouden ze niet in de buurt van een bouwplaats mogen komen.

Maar door samen te werken als een team, lukt het Daffy Duck, Porky Pig, Tweety en anderen toch om enkele van de gekste bouwklussen ooit te maken.


Kijk vanaf maandag 16 februari tot en met dinsdag 24 februari elke dag om 14.30 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Bugs Bunny Bouwers' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

BEN 10
MAANDAG 2 FEBRUARI - ZATERDAG 21 FEBRUARI
Elke dag afleveringen vanaf 15.25 uur

Tijdens een schijnbaar eindeloze zomervakantie ontdekt Ben Tennyson een buitenaards horloge: de Omnitrix. Dit verbazingwekkende apparaat geeft Ben de mogelijkheid om te transformeren in tien spectaculaire en krachtige buitenaardse wezens!

Kijk vanaf maandag 2 februari elke dag om 15.25 uur naar de afleveringen van 'Ben 10' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

KLAAR VOOR DE START? AF!
MAANDAG 19 JANUARI - ZONDAG 1 MAART
Elke dag afleveringen vanaf 7.55 uur

Cartoonito brengt je een wervelwind van wilde achtervolgingen en hilarische capriolen in het speciale programma-blok: 'Klaar voor de start? Af!'. Geniet van je snelle vrienden uit je favoriete series.

In 'Grizzy en de Lemmings' is het beer tegen lemmings in een non-stop kat-en-muis-spel (of liever gezegd beer-en-knaagdieren). In 'Be Cool, Scooby-Doo!' is de bende van Mystery Inc. op zoek naar griezelige mysteries en gekke monsters. En in De Tom en Jerry Show krijg je nooit genoeg van meest iconische achtervolgingen. De valstrikken van Tom en de trucs van Jerry zijn net zo hilarisch als altijd. 

Kijk elke dag om 7.55 uur naar de afleveringen van Klaar voor de start? Af! op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht Cartoonito/Media Tornado
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoonito
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Rugzak' seizoen 2 met Jonatan Medart

De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.

'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:50
    Shaun het schaap
    00:35
    Journaallus
  • 06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
    23:50
    90 minutes
  • 08:50
    Kleine dingen
    22:15
    Geen uitzending
  • 08:50
    Maya de Bij
    00:25
    Gooische Vrouwen
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:10
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 06:00
    Qmusic
    23:25
    Monster Hunter
  • 07:00
    Willy
    00:05
    60 Days In
  • 08:50
    Geen uitzending
    00:15
    Buffy the Vampire Slayer
  • 06:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
    00:15
    De Tafel van Gert
  • 08:35
    New Girl
    01:20
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:30
    Family Matters
    00:20
    Bar Rescue
  • 08:45
    De Gezonde Goesting
    00:40
    Bachelor in Paradise Australia
  • 08:45
    Cold Case
    00:15
    Family Law
  • 04:09
    Herhalingslus
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:46
    Zo doe je het!
    00:00
    Oh What A Night
  • 08:45
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    00:05
    Guten Appetit
  • 08:05
    Midsomer Murders
    00:40
    Marie Antoinette
  • 08:35
    Below Deck
    00:20
    The Resident
  • 08:40
    Goedemorgen Nederland
    00:40
    Pauw & De Wit
  • 08:35
    MAX Geheugentrainer
    00:50
    Nieuwsuur
  • 08:50
    Koekiemonsters eetkar
    00:20
    Nog Eén Keer Fit