Dit zie je in februari op Cartoonito
Bij ACME Construction Company leiden Bugs Bunny en Lola Bunny een team van bouwvakkers dat. Om eerlijk te zijn zouden ze niet in de buurt van een bouwplaats mogen komen.
Maar door samen te werken als een team, lukt het Daffy Duck, Porky Pig, Tweety en anderen toch om enkele van de gekste bouwklussen ooit te maken.
Kijk vanaf maandag 16 februari tot en met dinsdag 24 februari elke dag om 14.30 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Bugs Bunny Bouwers' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
BEN 10
MAANDAG 2 FEBRUARI - ZATERDAG 21 FEBRUARI
Elke dag afleveringen vanaf 15.25 uur
Tijdens een schijnbaar eindeloze zomervakantie ontdekt Ben Tennyson een buitenaards horloge: de Omnitrix. Dit verbazingwekkende apparaat geeft Ben de mogelijkheid om te transformeren in tien spectaculaire en krachtige buitenaardse wezens!
Kijk vanaf maandag 2 februari elke dag om 15.25 uur naar de afleveringen van 'Ben 10' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
KLAAR VOOR DE START? AF!
MAANDAG 19 JANUARI - ZONDAG 1 MAART
Elke dag afleveringen vanaf 7.55 uur
Cartoonito brengt je een wervelwind van wilde achtervolgingen en hilarische capriolen in het speciale programma-blok: 'Klaar voor de start? Af!'. Geniet van je snelle vrienden uit je favoriete series.
In 'Grizzy en de Lemmings' is het beer tegen lemmings in een non-stop kat-en-muis-spel (of liever gezegd beer-en-knaagdieren). In 'Be Cool, Scooby-Doo!' is de bende van Mystery Inc. op zoek naar griezelige mysteries en gekke monsters. En in De Tom en Jerry Show krijg je nooit genoeg van meest iconische achtervolgingen. De valstrikken van Tom en de trucs van Jerry zijn net zo hilarisch als altijd.
Kijk elke dag om 7.55 uur naar de afleveringen van Klaar voor de start? Af! op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
Kijktip van de dag
De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.
'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.