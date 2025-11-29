Dit zie je in december op Cartoonito

Kai, Finn en Mia worden in het avontuur van hun leven gestort wanneer Enigma hen vraagt om naar Kaboom City te reizen.

SUPERTHINGS: RIVALEN VAN KABOOM - KAZOOM KRACHTEN

MAANDAG 1 DECEMBER - ZONDAG 13 DECEMBER

Elke dag nieuwe afleveringen om 18.45 uur

Kaboom City is een fantastische wereld waar alledaagse voorwerpen tot leven komen en veranderen in eigenzinnige superhelden en superschurken.

Kijk van maandag 1 december tot en met zondag 13 december elke dag om 18.45 uur naar de nieuwe afleveringen van 'SuperThings: Rivalen van Kaboom - Kazoom Krachten' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

VROLIJKE FEESTDAGEN MET MR. BEAN!

MAANDAG 15 DECEMBER - WOENSDAG 7 JANUARI

Elke dag afleveringen vanaf 8.50 uur

Ho ho ho! De feestdagen staan voor de deur en Cartoonito heeft deze winter iets speciaals voor je in petto! Verzamel je familie en vrienden voor een gezellig moment met een van je favoriete Cartoonito-personages.

Volg Mr. Bean terwijl hij ongebruikelijke manieren vindt om normale taken uit te voeren en elke keer weer chaos veroorzaakt. Natuurlijk wordt hij vergezeld door zijn beste vriend Teddy voor deze 'Fijne feestdagen'.

Dus kruip lekker op de bank en geniet van de magie van de feestdagen met Cartoonito. Kijk van maandag 15 december tot en met woensdag 7 januari om 8.50 uur naar de afleveringen van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie'. Te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max.