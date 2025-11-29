'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
Dit zijn de eerste afvallers van 'Mijn Restaurant'
Tik en Tok zijn terug! Inspecteurs Dompi en Joris sporen een lek op in 'The Masked Singer'

Dit zie je in december op Cartoonito

zaterdag 29 november 2025
Foto: © Cartoonito/Media Tornado 2025

Kai, Finn en Mia worden in het avontuur van hun leven gestort wanneer Enigma hen vraagt om naar Kaboom City te reizen.

SUPERTHINGS: RIVALEN VAN KABOOM - KAZOOM KRACHTEN
MAANDAG 1 DECEMBER - ZONDAG 13 DECEMBER
Elke dag nieuwe afleveringen om 18.45 uur


Kaboom City is een fantastische wereld waar alledaagse voorwerpen tot leven komen en veranderen in eigenzinnige superhelden en superschurken.

Kijk van maandag 1 december tot en met zondag 13 december elke dag om 18.45 uur naar de nieuwe afleveringen van 'SuperThings: Rivalen van Kaboom - Kazoom Krachten' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

VROLIJKE FEESTDAGEN MET MR. BEAN!
MAANDAG 15 DECEMBER - WOENSDAG 7 JANUARI
Elke dag afleveringen vanaf 8.50 uur

Ho ho ho! De feestdagen staan voor de deur en Cartoonito heeft deze winter iets speciaals voor je in petto! Verzamel je familie en vrienden voor een gezellig moment met een van je favoriete Cartoonito-personages.

Volg Mr. Bean terwijl hij ongebruikelijke manieren vindt om normale taken uit te voeren en elke keer weer chaos veroorzaakt. Natuurlijk wordt hij vergezeld door zijn beste vriend Teddy voor deze 'Fijne feestdagen'.

Dus kruip lekker op de bank en geniet van de magie van de feestdagen met Cartoonito. Kijk van maandag 15 december tot en met woensdag 7 januari om 8.50 uur naar de afleveringen van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie'. Te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max.


Persbericht Cartoonito/Media Tornado
https://www.cartoonito.nl/
logo vtm logo

J. Robert Oppenheimer leidt het geheime Manhattanproject, waaraan onder anderen Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, meewerkt. Oppenheimer draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de atoombom, een ontdekking die de wereld voor altijd zal veranderen.

'Oppenheimer', film uit 2023 met oa. Cillian Murphy, om 20.35 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

  • 17:00
    Flikken
    06:00
    In bed met Olly
  • 16:55
    South Korea with Alexander Armstrong
    08:00
    Herfstbeelden
  • 17:05
    Waiko
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:15
    The Masked Singer
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:35
    Phrogging: Hider in My House
    01:35
    Geen uitzending
  • 15:40
    40 Days and 40 Nights
    01:40
    Geen uitzending
  • 17:05
    Rude Tube
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:05
    The Christmas Gift
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:30
    Matlock
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:25
    Huizenjagers
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 16:45
    NCIS
    01:35
    Criminal Minds
  • 16:25
    Cobra Kai
    01:05
    Evil
  • 17:00
    Project Bakeover
    06:45
    Het Weekmenu
  • 16:55
    World's Most Evil Killers
  • 16:58
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:08
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 17:10
    De Chalet aan de Semois
    01:10
    Guten Appetit
  • 16:15
    Sister Boniface Mysteries
    01:45
    Midsomer Murders
  • 17:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
    06:45
    Below Deck Sailing Yacht
  • 16:25
    NOS Sport: ISU World Tour Shorttrack
    02:24
    EenVandaag
  • 17:10
    Petrus in het land
    01:45
    Nieuwsuur
  • 17:05
    Zappsport Kantine
    06:55
    Interstellar Ella