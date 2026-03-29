Dit staat in april op het vuur bij 24Kitchen

zondag 29 maart 2026
Dit seizoen duiken de vertrouwde gezichten van 'De Brigade' weer terug de keuken in om de meeste heerlijke gerechten te maken.

En natuurlijk schuiven er ook weer bekende gezichten aan om mee te eten.

Vanaf 20 april, elke werkdag om 17.00 uur op 24Kitchen.

GORDON, GINO AND FRED'S ROAD TRIP

In 'Gordon, Gino and Fred's Road Trip' reizen chef-koks Gordon Ramsay en Gino D'Acampo samen met maître d'hôtel Fred Sirieix in een camper door Europa voor een culinaire ontdekkingsreis. Ze bezoeken elkaars thuislanden, zoeken lokale ingrediënten op spectaculaire locaties en bereiden diners, gekenmerkt door hun botsende ego's en komische chaos. 

Vanaf 3 april, elke vrijdag om 19.00 uur.

AINSLEY'S TASTE OF THE BAHAMAS

Chef Ainsley Harriott dompelt zich onder in de levendige smaken van de Bahama’s. Hij ontmoet lokale producenten van rum, koffie en chocolade, struint over kleurrijke markten en ontdekt de meest karakteristieke gerechten van de eilanden. Die ontmoetingen vormen zijn inspiratie voor heerlijke, eiland-geïnspireerde recepten, zoals garnalenbeignets en kippenvleugels met rum punch. In elke aflevering staat een ander aspect van de Bahamaanse cultuur centraal, waarbij Ainsley in contact komt met lokale chefs, boeren, vissers en ambachtslieden.

Vanaf 6 april, elke maandag om 19.00 uur.


Dalgliesh - Seizoen 1 (DVD)
DVD
Yellowstone : De Complete Serie - DVD - Import
DVD
Flikken Gent - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht 24Kitchen
https://www.24kitchen.nl/
Meer artikels over 24Kitchen
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

