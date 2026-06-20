Dit zie je deze week in 'Thuis' - FINALEWEEK!
In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken.
Maandag 22 juni 2026 – aflevering 6105
Anna treft Femke bewusteloos aan en belt de politie. Cézar vindt en krijgt de antwoorden die hij nodig heeft. De koppigheid van Nancy kent geen grenzen. Judith heeft een bespreking met Cody die bruut wordt onderbroken.
Dinsdag 23 juni 2026 – aflevering 6106
Selin probeert zich op haar werk te focussen en sluit zich af. De werkwijze van Thilly kent een averechts effect. Greet is woedend over de aanpak in het ziekenhuis. Vince zet de puntjes op de i tegenover Sunny. Britney kan de houding van haar moeder amper plaatsen. Brik komt in conflict met enkele dames in Bar Madam.
Woensdag 24 juni 2026 – aflevering 6107
Simonne probeert haar dochter te beschermen en ook Nancy verdedigt die van haar. De frustraties zitten hoog bij Thilly wanneer alles boven haar hoofd wordt beslist. Therese heeft iets op te biechten.
Donderdag 25 juni 2026 – aflevering 6108
Tim, Dieter en Thilly leggen hun nieuwe bevindingen rond hun zaak samen en tegelijk lijkt er zich ook nog een opportuniteit voor te doen die ze niet mogen missen. De twijfel slaat toe bij Therese, die advies zoekt bij Britney. Eddy laat Dieter duidelijk merken dat hij verkeerd bezig is.
Vrijdag 26 juni 2026 – aflevering 6109 - SEIZOENSFINALE!
Een heuse klopjacht moet de politie tot bij hun verdachte leiden; niets houdt hen nog tegen wanneer ze beseffen dat er levens op het spel kunnen staan. Vic wil niet naar school. Eindelijk krijgen Christine en Peter goed nieuws, al lijkt dat maar van korte duur te zijn.
'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 19.45 uur op VRT 1.
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