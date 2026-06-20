Bekroonde jeugdfilm 'Koning van de Zwervers' bij KRO-NCRV op Zapp

De jeugdfilm 'Koning van de Zwervers', winnaar van de prijs voor Beste Film op het Jeugdfilmfestival Antwerpen, is op zondag 21 juni te zien bij KRO-NCRV op NPO Zapp.

De film werd bekroond door zowel de internationale jury als de kinderjury en ging in 2025 in première als openingsfilm van Cinekid. Daarnaast is de film ook geselecteerd voor vele toonaangevende jeugdfilmfestivals in Europa, Indonesië, Mexico en Zuid-Korea.

Het verhaal

'Koning van de Zwervers' vertelt het verhaal van de elfjarige Meissy, wiens vader na lange tijd plotseling terugkeert in haar leven. Tegen de wens van haar moeder in zoekt Meissy hem op. Haar vader leeft op straat, maar weet met zijn fantasie en levenslust van elke dag een avontuur te maken. Samen ontmoeten ze bijzondere mensen, vouwen ze papieren kraanvogels en lijken de grenzen tussen werkelijkheid en verbeelding te vervagen. Langzaam ontdekt Meissy echter dat haar vader worstelt met schizofrenie en begrijpt ze waarom haar moeder zich zoveel zorgen maakt.

De internationale jury prees de film vanwege de subtiele manier waarop magie en realisme samenkomen om psychische problemen begrijpelijk te maken. Volgens de jury is het een warme en liefdevolle film, met sterke acteerprestaties en niet overdreven dramatisch. De kinderjury noemde 'Koning van de Zwervers': 'Een mooie, leerrijke film die ons heeft geraakt en heeft doen nadenken'.

De hoofdrollen worden vertolkt door Niyara da Rocha Pereira, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Yootha Wong-Loi-Sing, Jeylan Shafahi, Ward Kerremans, Frieda Barnhard en Nabil Mallat.

Regie: Janne Schmidt

Scenario: Eveline Hagenbeek, Janne Schmidt

'Koning van de Zwervers' is een coproductie van The Media Brothers, BarraMedia, Caviar Film en KRO-NCRV.

'Koning van de Zwervers', zondag 21 juni om 15.30 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp/Zappbios.