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Dit zie je deze week in 'Familie' - FINALEWEEK!

zaterdag 20 juni 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken.

Maandag 22 juni 2026 - aflevering 7911
Marlies neemt een belangrijk besluit. Cédric is in shock wanneer Charlie hem op de hoogte brengt. Lars heeft belangrijk nieuws voor Stefanie. Zij is in alle staten. Jan wordt midden in de nacht gewekt.


Dinsdag 23 juni 2026 - aflevering 7912
Anna is haar moer kwijt en wil die koste wat het kost terugvinden. Ze wil de familie niet vertellen waarom het ding zo belangrijk is voor haar. Rube wil Stefanie wegleiden van het spoor Dejaegher.

Woensdag 24 juni 2026 - aflevering 7913
Lars is woedend op Rube. Hij komt Véronique tegen en overtuigt haar om samen een koffie te gaan drinken. Kiki neemt een drastisch besluit. Claudine probeert met Jan te praten, maar de situatie escaleert.

Donderdag 25 juni 2026 - aflevering 7914
Rube is in paniek en weet niet wat hij nu moet doen. Volgens Louise zit er maar één ding op. Simon vindt het vissersmes van Kjell en trekt zijn conclusies. Mathias bereidt zijn verhuis met Victor voor, tot plots het alarm thuis afgaat.

Vrijdag 26 juni 2026 - aflevering 7915 - SEIZOENSFINALE!
Finn heeft de moer van Anna, maar weigert die terug te geven. Anna vertelt haar en Rudi waarom de moer zo belangrijk voor haar is. Ze onthult een familiegeheim dat generaties lang verborgen bleef.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.35 uur op VTM.

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Familie op tv
Donderdag 2 juli om 14u45  »
VTM
C?dric probeert Louise duidelijk te maken dat ze Raven niet echt kent en dat hij van alles voor haar verbergt. Emiel is enthousiast over de plannen van Benny met het atelier. Niko vraagt Guido mee naar een bierbeurs.

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De New Yorkse zakenman en verstokte vrijgezel Edward Lewis is een specialist in het opkopen van maatschappijen, die hij daarna opsplitst en weer doorverkoopt. Wanneer hij voor zaken in Los Angeles is, vraagt hij op een avond de weg aan Vivian Ward, een straathoertje. Hij is zo onder de indruk van haar charmes dat hij haar 3.000 dollar aanbiedt om hem voor een week te vergezellen.

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