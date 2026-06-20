Dit zie je deze week in 'Familie' - FINALEWEEK!

Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken.

Maandag 22 juni 2026 - aflevering 7911

Marlies neemt een belangrijk besluit. Cédric is in shock wanneer Charlie hem op de hoogte brengt. Lars heeft belangrijk nieuws voor Stefanie. Zij is in alle staten. Jan wordt midden in de nacht gewekt.



Dinsdag 23 juni 2026 - aflevering 7912

Anna is haar moer kwijt en wil die koste wat het kost terugvinden. Ze wil de familie niet vertellen waarom het ding zo belangrijk is voor haar. Rube wil Stefanie wegleiden van het spoor Dejaegher.

Woensdag 24 juni 2026 - aflevering 7913

Lars is woedend op Rube. Hij komt Véronique tegen en overtuigt haar om samen een koffie te gaan drinken. Kiki neemt een drastisch besluit. Claudine probeert met Jan te praten, maar de situatie escaleert.

Donderdag 25 juni 2026 - aflevering 7914

Rube is in paniek en weet niet wat hij nu moet doen. Volgens Louise zit er maar één ding op. Simon vindt het vissersmes van Kjell en trekt zijn conclusies. Mathias bereidt zijn verhuis met Victor voor, tot plots het alarm thuis afgaat.

Vrijdag 26 juni 2026 - aflevering 7915 - SEIZOENSFINALE!

Finn heeft de moer van Anna, maar weigert die terug te geven. Anna vertelt haar en Rudi waarom de moer zo belangrijk voor haar is. Ze onthult een familiegeheim dat generaties lang verborgen bleef.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.35 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!