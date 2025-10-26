Dit kijk je in november op Cartoonito

Bekijk de nieuwe afleveringen van het eerste seizoen van de Wereld van Barney. Barney is de zingende dino die gevuld is met liefde. Tijdens de afleveringen leert Barney kinderen om van zichzelf en van anderen te houden.

Kijk van maandag 3 november tot en met vrijdag 14 november elke dag om 15.00 uur naar de nieuwe afleveringen van 'De Wereld van Barney' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

BUGS BUNNY BOUWERS

MAANDAG 24 NOVEMBER - ZONDAG 29 NOVEMBER

In 'Bugs Bunny Bouwers' zetten Bugs Bunny en zijn vrienden hun ideeën om in de meest knotsgekke bouwprojecten. Geen klus is te groot of te vreemd voor dit team van Looney Tunes-helden. Altijd met humor, teamwork en een flinke dosis chaos.

Ontdek wat de 'Bugs Bunny Bouwers' van plan zijn om te bouwen tijdens de nieuwe afleveringen. Kijk van maandag 24 november tot en met zondag 29 november om 15.00 uur naar de 'Bugs Bunny Bouwers'. Te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max.

WE HOUDEN VAN TOM EN JERRY!

MAANDAG 10 NOVEMBER - ZONDAG 23 NOVEMBER

In november viert Cartoonito ieders favoriete kat-en-muisduo: Tom & Jerry. Bekijk Toms wilde plannen en Jerry's briljante ontsnappingen, die je non-stop aan het lachen zullen houden. Ontdek te midden van de chaos de onverwachte vriendschap die hun rivaliteit zo bijzonder maakt.

Kijk van maandag 10 november tot en met zondag 23 november van 18.20 uur tot 20.00 uur naar de speciale programmering 'We Love Tom & Jerry' en geniet van hilarische achtervolgingen, slimme trucs en eindeloos plezier. Te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max.