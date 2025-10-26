Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
'Als híj in dat pak zit, word ik zot!': James Cooke herkent zijn 'broer' in 'The Masked Singer'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Dit kijk je in november op Cartoonito

zondag 26 oktober 2025
Foto: © Cartoonito/Media Tornado 2025

Bekijk de nieuwe afleveringen van het eerste seizoen van de Wereld van Barney. Barney is de zingende dino die gevuld is met liefde. Tijdens de afleveringen leert Barney kinderen om van zichzelf en van anderen te houden.

Kijk van maandag 3 november tot en met vrijdag 14 november elke dag om 15.00 uur naar de nieuwe afleveringen van 'De Wereld van Barney' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!


BUGS BUNNY BOUWERS
MAANDAG 24 NOVEMBER - ZONDAG 29 NOVEMBER

In 'Bugs Bunny Bouwers' zetten Bugs Bunny en zijn vrienden hun ideeën om in de meest knotsgekke bouwprojecten. Geen klus is te groot of te vreemd voor dit team van Looney Tunes-helden. Altijd met humor, teamwork en een flinke dosis chaos.

Ontdek wat de 'Bugs Bunny Bouwers' van plan zijn om te bouwen tijdens de nieuwe afleveringen. Kijk van maandag 24 november tot en met zondag 29 november om 15.00 uur naar de 'Bugs Bunny Bouwers'. Te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max.

WE HOUDEN VAN TOM EN JERRY!
MAANDAG 10 NOVEMBER - ZONDAG 23 NOVEMBER

In november viert Cartoonito ieders favoriete kat-en-muisduo: Tom & Jerry. Bekijk Toms wilde plannen en Jerry's briljante ontsnappingen, die je non-stop aan het lachen zullen houden. Ontdek te midden van de chaos de onverwachte vriendschap die hun rivaliteit zo bijzonder maakt. 

Kijk van maandag 10 november tot en met zondag 23 november van 18.20 uur tot 20.00 uur naar de speciale programmering 'We Love Tom & Jerry' en geniet van hilarische achtervolgingen, slimme trucs en eindeloos plezier. Te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max.


Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht Cartoonito/Media Tornado
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoonito
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'This Is Not A Murder Mystery' - Pierre Gervais (VRT 1)

Engeland, 1936. Een groep jonge surrealistische kunstenaars, onder wie René Magritte en Salvador Dalí, komt samen op het indrukwekkende landgoed van West Dean voor een privétentoonstelling. Wanneer er een schokkende moord gepleegd wordt, onderzoekt Scotland Yard de zaak en wordt het domein afgesloten.

'This Is Not a Murder Mystery', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:30
    Sporza: Veldlopen
    06:00
    In bed met Olly
  • 17:25
    Sporza: WK baanwielrennen
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 16:30
    De Gebroeders Schimm
    06:00
    Tik Tak
  • 17:25
    De Wereld van Plopsa
    01:00
    Geen uitzending
  • 17:05
    Ik Vertrek
    01:10
    Geen uitzending
  • 17:35
    Around the World in 80 Days
    01:00
    Geen uitzending
  • 17:35
    'Allo 'Allo!
  • 17:25
    A Dogwalker's Christmas Tale
  • 17:25
    SOS Piet
    00:20
    Walker, Texas Ranger
  • 17:25
    De Slimste Mens Ter Wereld
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 17:00
    Criminal Minds
    01:25
    Déjà Vu
  • 17:20
    Brooklyn Nine-Nine
    01:55
    The Wheel of Time
  • 17:15
    Komen eten
    01:35
    Botched
  • 17:25
    Cold Justice
    01:00
    Buried in the Backyard
  • 17:14
    Trends Talk
    08:00
    Wijzer Wonen
  • 17:24
    Red de meubelen
    00:00
    Oh What A Night
  • 17:30
    Wild van Wild
    01:00
    Tot op de Graat
  • 17:05
    Murdoch Mysteries
    01:40
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 16:50
    First Dates Australia
    01:30
    Grey's Anatomy
  • 16:20
    NOS Studio Sport Live
    01:20
    WNL op Zondag
  • 17:10
    Kruispunt
    01:30
    Buitenhof
  • 17:20
    For the Win
    01:30
    NOS Studio Sport