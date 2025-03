Dit hebben Disney Channel en Disney XD te bieden in april

In de vervolgserie van 'Wizards Waverly Place' volg je een inmiddels volwassen Justin Russo, die kiest voor een normaal leven met zijn gezin: Giada, Roman en Milo.

Wanneer zijn zus Alex hulp zoekt voor de jonge tovenaar Billie, moet Justin zijn magische vaardigheden opnieuw inzetten. Terwijl hij Billie begeleidt, balanceert hij zijn dagelijkse verantwoordelijkheden en beschermt hij de toekomst van de Tovenaarswereld.

Vanaf 14 april, maandag t/m vrijdag om 8.30 uur op Disney Channel.

JONGEN, MEISJE, HOND, KAT, MUIS, KAAS

NIEUWE AFLEVERINGEN

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie; met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas). Het chaotische gezin leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze ondanks hun verschillen bewijzen dat ze één familie zijn.

Vanaf 7 april, maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel.

PRIMOS

'Primos' volgt Tater Ramirez Humphrey, een excentriek meisje dat grote dromen heeft voor haar toekomst en slechts één zomer heeft om ze allemaal waar te maken, Dit wordt alleen moeilijk doordat ineens alle twaalf neven en nichten op de stoep staan.

Vanaf 21 april, maandag t/m vrijdag om 14.45 uur op Disney Channel.

MIRACULOUS: VERHALEN VAN LADYBUG EN CAT NOIR

Twee middelbare scholieren worden gekozen om de beschermers van Parijs te worden: Ladybug en Cat Noir. Met behulp van hun magische juwelen, de Miraculouses, krijgen ze bijzondere krachten. Terwijl ze het opnemen tegen steeds gevaarlijkere superschurken, moeten ze ook hun dubbele leven als tieners in evenwicht houden en hun ware identiteit voor elkaar verborgen houden.

Zaterdag 26 en zondag 27 april om 11.45 uur op Disney Channel.

GROEN IN DE GROTE STAD

Een serie over Cricket Groen, een ondeugende en avontuurlijke jongen die samen met zijn familie van het platteland verhuist naar een bruisende stad. Terwijl Cricket met zijn grenzeloze nieuwsgierigheid zijn nieuwe omgeving verkent, raakt hij verwikkeld in hilarische en chaotische situaties. Met veel humor laat de serie zien dat avontuur overal te vinden is, zolang je maar durft te ontdekken!

Elke dag om 07.45 uur op Disney XD.

PHINEAS EN FERB

De serie draait om de uiterst creatieve broertjes Phineas en Ferb. Het is zomervakantie, dus de twee hebben een hoop vrije tijd over. Elke dag verzinnen ze wel weer iets nieuws om de dag mee te vullen, zodat verveling nooit optreedt. Onder hun acties vallen onder andere het bouwen van achtbanen in hun achtertuin, het vinden van een mummie, de Eiffeltoren beklimmen. Hun zus Candace daarentegen, is het stereotype van een tienermeisje, en is totaal niet blij met de creatieve ideeën van haar broertjes.

Elke dag om 16.55 uur op Disney XD.

AMPHIBIA

'Amphibia' volgt Anne Boonchuy, een 13-jarig meisje dat door een magische muziekdoos naar de wereld Amphibia wordt getransporteerd. Daar sluit ze vriendschappen en beleeft ze avonturen, terwijl ze samen met haar nieuwe vrienden strijdt tegen de kwaadaardige Koning Andrias. De serie draait om vriendschap, avontuur en zelfontdekking.

Elke dag om 11.05 uur op Disney XD.