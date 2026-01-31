Dit bieden de Disney Channels aan in februari
Bereid je voor op een week vol pure chaos, humor en energie, want alles staat in het teken van 'Kiff'. Kiff en haar onafscheidelijke beste vriend Barry storten zich in een aaneenschakeling van compleet ontspoorde situaties: spontane dansmomenten, overdreven emoties en avonturen die altijd nét iets uit de hand lopen.
SPECIAL
KIFF
Vanaf 2 t/m 6 februari om 12.45 en 18.00 uur op Disney Channel.
NIEUWE AFLEVERINGEN
MIRACULOUS
Wanneer plots een nieuwe superschurk opduikt die angstaanjagend veel lijkt op een oude bekende, dreigt alles wat Marinette zorgvuldig verborgen houdt aan het licht te komen. Terwijl Parijs opnieuw in gevaar is, moet Ladybug alles op alles zetten om de stad te redden, zonder haar grootste geheim prijs te geven.
Vanaf 7 t/m 21 februari elk weekend om 9.10 uur en 15.50 uur op Disney Channel.
NIEUWE AFLEVERINGEN
WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE
Jaren na de avonturen van de Waverly-familie heeft Justin Russo gekozen voor een normaal leven, maar zijn magie laat zich niet zomaar vergeten. Wanneer de jonge toverleerling Billie opduikt en hem vraagt haar te trainen, moet Justin opnieuw zijn toverkrachten gebruiken. Terwijl hij balans probeert te vinden tussen zijn familie, een “gewone” volwassenwereld en de mysterieuze magie van Billie, ontdekt hij dat zelfs een ervaren tovenaar soms hulp nodig heeft om het juiste pad te vinden.
Vanaf 9 t/m 12 februari om 15.30 uur op Disney Channel.
SPECIAL
GIRLS IN SCIENCE - IRON MAN EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES
Riri Williams is een uitzonderlijk talent. Als Ironheart staat ze haar mannetje naast grootheden als Tony Stark en Amadeus Cho, niet alleen als held, maar ook als denker. Waar Tony excelleert in techniek en Amadeus in pure intellectuele kracht, ligt Riri’s grootste kracht in de wereld van computer science.
Vanaf 9 t/m 13 februari om 14.55 uur op Disney Jr.
PREMIERE
ARIEL S2
Na de ontdekking van een betoverende, nieuwe kristalwereld beginnen Ariel en haar vrienden aan een reeks spannende onderwateravonturen. Ze krijgen gezelschap van Akiko, een dappere en nieuwsgierige zeemeermin, en haar trouwe huisdier Axyl, een schattige axolotl die van kleur kan veranderen. Samen verkennen ze de mysterieuze Kristalwereld, vol eindeloze kamers en kronkelende gangen, waar achter elke hoek nieuwe zeewezens en verrassingen op hen wachten. Een magische reis vol vriendschap, ontdekking en verwondering onder de zee.
Vanaf maandag 23 februari, elke werkdag een dubbele aflevering om 10.45 uur op Disney Jr.
https://tv.disney.nl/
Meer artikels over Disney Channel
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Wat fans al weken hopen: Thilly en Tim kussen in 'Thuis'
- Na Gert Verhulst en Tine Embrechts: Play zoekt derde host voor ‘De Tafel’
- Volg zaterdag live en exclusief de uitreiking van De Ensors op Proximus
- Play Media, Telenet en Kinepolis lanceren nieuwe en versterkte 'film on demand' zone
- Kijkcijfers: 29, 30 en 31 januari & 1 februari 2026
- Warm deze winter lekker op met de heetste MTV-shows in februari
- Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen Op Eén Buik'
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- 21-jarige voetballer riskeert schorsing van drie jaar in 'De Rechtbank'
- 'Focus' duikt in de wereld van de ruimtevaart
- NPO Radio 1 zit boven op de Spelen met 'RadiOlympia'
- Radiozender JOE en NS lanceren exclusieve Singalong Trein met ABBA-tribute
- NPO FunX front row bij iconische concertreeks New Wave
- Belgian Music Matters: DAAN, Portland, High Hi, ‘t Hof van Commerce en Das Pop kapen de avond van Willy
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' vanuit de kantine van FC Aalsmeer
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
Kijktip van de dag
De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.
'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.