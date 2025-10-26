Deze programma's zie je in november op STAR Channel

Ruby Franke leek jarenlang hét gezicht van het perfecte gezinsleven met haar populaire YouTube-kanaal. Maar achter de façade van harmonie ging een duistere werkelijkheid schuil.

NIEUW

DEVIL IN THE FAMILY: THE FALL OF RUBY FRANKE

In augustus 2023 werd de vlogger gearresteerd wegens kindermishandeling, een zaak die al snel uitgroeide tot een van de meest spraakmakende verhalen van Amerika. De docu-serie 'Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke' onthult met exclusieve verhalen en ongeziene beelden hoe de zorgvuldig opgebouwde illusie instortte en welke gevolgen dit had voor haar gezin.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 27 november, elke donderdag om 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

LIE TO ME S3

In het derde seizoen van 'Lie to Me' staat Dr. Cal Lightman en zijn team opnieuw voor uiteenlopende uitdagingen. Van politieonderzoeken tot museum overvallen, geen leugen blijft onopgemerkt. Terwijl het team complexe casussen oplost, komt ook hun persoonlijke dynamiek onder druk te staan, met bijzondere aandacht voor de relatie tussen Lightman en collega Gillian Foster.

Vanaf 20 november, elke donderdag om 22.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

PRISON BREAK S2

Michael Scofield en de andere ontsnapte gevangenen zijn onderweg door de Verenigde Staten, achtervolgd door de slimme FBI-agent Alexander Mahone. Terwijl ze proberen te overleven en hun eigen doelen te bereiken, zit ook de mysterieuze organisatie The Company hen op de hielen. Seizoen 2 zit boordevol spanning, verrassingen en zenuwslopende achtervolgingen.

Vanaf 3 november, elke maandag om 20.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

THE KARDASHIANS

In 'The Kardashians' krijgen fans volledig toegang to het leven van onze favoriete reality family. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie laten de camera's weer toe om de waarheid achter de krantenkoppen te onthullen. Van de intense druk waaronder ze hun miljardenbedrijven runnen tot de dolkomische momenten in hun vrije tijd. Alles is te zien in deze meeslepende en openhartige serie over liefde, familie en het leven in de schijnwerpers.

Kijk deze Disney+ serie elke donderdag om 20.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

TRACKER

In seizoen 1 van 'Tracker' volgt de serie Colter Shaw, een solitaire survivalspecialist met een complex verleden, terwijl hij vermiste personen opspoort tegen een beloning. Met de hulp van zijn toegewijde team zet hij alles op alles om elke klus tot een goed einde te brengen. Spannend, meeslepend en vol onverwachte wendingen, toont 'Tracker' de uitdagingen en gevaren van het opsporen in de wildernis en daarbuiten.

Kijk deze Disney+ serie elke dinsdag om 20.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

GREY'S ANATOMY S8

Seizoen 8 van 'Grey’s Anatomy' draait om moeilijke keuzes, verlies en herstel. Meredith worstelt met de gevolgen van haar eerdere beslissingen, terwijl het team te maken krijgt met nieuwe leiders en uitdagingen. Het seizoen culmineert in de emotionele finale Flight.

Elke zondag om 21.00 uur op STAR Channel.