Deze highlights zijn in juni te zien op STAR Channel

zondag 31 mei 2026

Hacker Darby Hart en acht andere gasten worden door een teruggetrokken miljardair uitgenodigd voor een retraite op een afgelegen plek. Als een gast dood wordt gevonden, moet Darby bewijzen dat het moord was.

A MURDER AT THE END OF THE WORLD


Kijk deze serie vanaf 24 juni, elke woensdag vanaf 21.00 uur op STAR Channel.

CRIMINAL MINDS S1&2

De Behavioral Analysis Unit bestaat uit een eliteteam van FBI-profilers die de meest gestoorde misdadigers van het land analyseren en hun volgende zet voorspellen voordat ze opnieuw toeslaan.

Kijk deze serie vanaf 8 juni, elke werkdag een dubbele aflevering vanaf 12.00 uur te zien op STAR Channel.

BURN NOTICE S1-S3

Spion Michael Westen komt plotseling op een zwarte lijst terecht tijdens een missie. Terwijl hij in Miami naar antwoorden zoekt, gebruikt hij ook zijn speciale training om gerechtigheid te zoeken voor mensen die niet naar de politie kunnen stappen.

Kijk deze serie vanaf 8 juni, elke werkdag een dubbele aflevering vanaf 14.00 uur op STAR Channel.

HUDSON & REX S8

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed is afgerond en even goed is ingeburgerd om ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken, maar wat hen echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson en voormalig K-9-hond Rex.

Kijk deze serie vanaf 24 juni, elke woensdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

FROM S4

Een spookachtige stad laat niemand gaan. De bewoners vechten om een gevoel van normaliteit te behouden en een uitweg te vinden, maar ze moeten ook de bedreigingen van het omringende bos overleven.

Kijk deze serie elke maandag om 21.00 uur op STAR Channel.

BIG SKY

Privédetectives Cassie Dewell en Cody Hoyt werken samen met zijn vervreemde vrouw en ex-agent Jenny om twee ontvoerde zussen in Montana te vinden en een seriemoordenaar te stoppen.

Kijk deze serie elke maandag vanaf 21.00 uur op STAR Channel.

'So You Think You Can Dance' - finalisten (VTM)

Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

  • 17:05
    Witse
    18:00
    VRT NWS Update
  • 17:40
    Conquistadors: The Rise and Fall
    18:25
    Ridley
  • 17:50
    Zig & Sharko
    18:00
    Ket & Doc
  • 16:45
    The Floor
    18:10
    Expeditie Pairi Daiza
  • 17:45
    Snackmasters
    18:55
    Steenrijk, Straatarm
  • 17:45
    How I Met Your Mother
    20:35
    De Patrick
  • 17:45
    Ultimate Police Interceptors
    22:30
    The People vs. Larry Flynt
  • 17:20
    ER
    00:45
    Suits
  • 17:50
    SOS Piet
    19:25
    Drie mannen onder een dak
  • 17:05
    De Container Cup
    18:55
    De Spor XL: kleine jongens dromen groot
  • 17:45
    Criminal Minds
    20:25
    CIA
  • 17:55
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Walking Tall
  • 17:30
    Komen Eten
    20:35
    Junior Bake Off Vlaanderen
  • 17:10
    Killer at the Crime Scene
    20:30
    The Chameleon Killer
  • 17:46
    Fleet TV
    18:10
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 17:39
    Kan ik het ook?
    18:00
    Classics 55
  • 17:55
    Het Weekmenu
    18:35
    Over (h)eerlijke groenten
  • 17:05
    Murdoch Mysteries
    18:00
    Hope Street
  • 17:15
    NCIS: Los Angeles
    18:10
    Law & Order: Special Victims Unit
  • 16:20
    NOS Studio Sport
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 17:40
    De wereld rond met boeken
    18:15
    Walking With Dinosaurs
  • 17:55
    Taarten van Babel
    18:25
    Wilde buren