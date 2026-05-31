Deze highlights zijn in juni te zien op STAR Channel
Hacker Darby Hart en acht andere gasten worden door een teruggetrokken miljardair uitgenodigd voor een retraite op een afgelegen plek. Als een gast dood wordt gevonden, moet Darby bewijzen dat het moord was.
NIEUW
A MURDER AT THE END OF THE WORLD
Kijk deze serie vanaf 24 juni, elke woensdag vanaf 21.00 uur op STAR Channel.
NIEUW
CRIMINAL MINDS S1&2
De Behavioral Analysis Unit bestaat uit een eliteteam van FBI-profilers die de meest gestoorde misdadigers van het land analyseren en hun volgende zet voorspellen voordat ze opnieuw toeslaan.
Kijk deze serie vanaf 8 juni, elke werkdag een dubbele aflevering vanaf 12.00 uur te zien op STAR Channel.
NIEUW
BURN NOTICE S1-S3
Spion Michael Westen komt plotseling op een zwarte lijst terecht tijdens een missie. Terwijl hij in Miami naar antwoorden zoekt, gebruikt hij ook zijn speciale training om gerechtigheid te zoeken voor mensen die niet naar de politie kunnen stappen.
Kijk deze serie vanaf 8 juni, elke werkdag een dubbele aflevering vanaf 14.00 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
HUDSON & REX S8
De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed is afgerond en even goed is ingeburgerd om ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken, maar wat hen echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson en voormalig K-9-hond Rex.
Kijk deze serie vanaf 24 juni, elke woensdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.
ONGOING
FROM S4
Een spookachtige stad laat niemand gaan. De bewoners vechten om een gevoel van normaliteit te behouden en een uitweg te vinden, maar ze moeten ook de bedreigingen van het omringende bos overleven.
Kijk deze serie elke maandag om 21.00 uur op STAR Channel.
ONGOING
BIG SKY
Privédetectives Cassie Dewell en Cody Hoyt werken samen met zijn vervreemde vrouw en ex-agent Jenny om twee ontvoerde zussen in Montana te vinden en een seriemoordenaar te stoppen.
Kijk deze serie elke maandag vanaf 21.00 uur op STAR Channel.
