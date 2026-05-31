Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Topfavoriet Bas wint 'The Voice van Vlaanderen' 2026

Wat hebben de Disney Channels op het programma in juni?

zondag 31 mei 2026
Foto: © Disney Channel 2026

In een wereld waar sport en magie samenkomen, hebben topspelers speciale krachten. De twaalfjarige Key droomt ervan om toegelaten te worden tot een prestigieuze sportschool, tot hij ontdekt dat hij zelf over uitzonderlijke magie beschikt en misschien wel de legendarische 'Dragon Striker' is.

NIEUW
DRAGON STRIKER


Samen met zijn beste vriendin Ssyelle sluit hij zich aan bij het team 'The Knights', een groep buitenbeentjes die het opneemt tegen de schoolkampioenen. Terwijl ze proberen te groeien als team, moeten ze ook een eeuwenoud kwaad verslaan dat de school bedreigt.

Vanaf 6 juni elke zaterdag en zondag om 9.15 uur & 12.15 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
MIRACULOUS

In seizoen 6 van 'Miraculous Ladybug' nemen Ladybug en Cat Noir het op tegen een nieuwe, mysterieuze vijand na de verdwijning van Hawk Moth. Ondertussen balanceren Marinette en Adrien hun geheime identiteit met een nieuw schoolleven. Het seizoen introduceert nieuwe krachten en personages, en verkent thema’s als vertrouwen en relaties, terwijl de helden geconfronteerd worden met een dreiging die hen dichterbij komt dan ooit.

Vanaf 6 juni elke zaterdag om 9.00 uur & 12.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
MARVEL'S IRON MAN EN ZIJN FANTASTISCHE VRIENDJES GIANT SIZED ARMOR

De nieuwe afleveringen brengen supergrote avonturen! Het team krijgt gigantische pakken met nieuwe technologie, grotere dan ooit voertuigen en beleeft spectaculaire, buitenaardse missies. Ook maken nieuwe personages hun intrede, zoals Thor en Loki!

Vanaf 15 t/m 19 juni elke dag om 14.40 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE+

Donald krijgt het beste verjaardagscadeau ooit, zijn eigen gloednieuwe Clubhuis!

Vanaf 8 t/m 12 juni elke dag om 8.35 uur op Disney Channel.

Ook interessant
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Topfavoriet Bas wint 'The Voice van Vlaanderen' 2026

Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht Disney Channel
https://www.disneyplus.com/nl-be
Meer artikels over Disney Channel
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'So You Think You Can Dance' - finalisten (VTM)

Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:05
    Witse
    18:00
    VRT NWS Update
  • 17:40
    Conquistadors: The Rise and Fall
    18:25
    Ridley
  • 17:50
    Zig & Sharko
    18:00
    Ket & Doc
  • 16:45
    The Floor
    18:10
    Expeditie Pairi Daiza
  • 17:45
    Snackmasters
    18:55
    Steenrijk, Straatarm
  • 17:45
    How I Met Your Mother
    20:35
    De Patrick
  • 17:45
    Ultimate Police Interceptors
    22:30
    The People vs. Larry Flynt
  • 17:20
    ER
    00:45
    Suits
  • 17:50
    SOS Piet
    19:25
    Drie mannen onder een dak
  • 17:05
    De Container Cup
    18:55
    De Spor XL: kleine jongens dromen groot
  • 17:45
    Criminal Minds
    20:25
    CIA
  • 17:55
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Walking Tall
  • 17:30
    Komen Eten
    20:35
    Junior Bake Off Vlaanderen
  • 17:10
    Killer at the Crime Scene
    20:30
    The Chameleon Killer
  • 17:46
    Fleet TV
    18:10
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 17:39
    Kan ik het ook?
    18:00
    Classics 55
  • 17:55
    Het Weekmenu
    18:35
    Over (h)eerlijke groenten
  • 17:05
    Murdoch Mysteries
    18:00
    Hope Street
  • 17:15
    NCIS: Los Angeles
    18:10
    Law & Order: Special Victims Unit
  • 16:20
    NOS Studio Sport
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 17:40
    De wereld rond met boeken
    18:15
    Walking With Dinosaurs
  • 17:55
    Taarten van Babel
    18:25
    Wilde buren