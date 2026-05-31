Wat hebben de Disney Channels op het programma in juni?
In een wereld waar sport en magie samenkomen, hebben topspelers speciale krachten. De twaalfjarige Key droomt ervan om toegelaten te worden tot een prestigieuze sportschool, tot hij ontdekt dat hij zelf over uitzonderlijke magie beschikt en misschien wel de legendarische 'Dragon Striker' is.
NIEUW
DRAGON STRIKER
Samen met zijn beste vriendin Ssyelle sluit hij zich aan bij het team 'The Knights', een groep buitenbeentjes die het opneemt tegen de schoolkampioenen. Terwijl ze proberen te groeien als team, moeten ze ook een eeuwenoud kwaad verslaan dat de school bedreigt.
Vanaf 6 juni elke zaterdag en zondag om 9.15 uur & 12.15 uur op Disney Channel.
NIEUWE AFLEVERINGEN
MIRACULOUS
In seizoen 6 van 'Miraculous Ladybug' nemen Ladybug en Cat Noir het op tegen een nieuwe, mysterieuze vijand na de verdwijning van Hawk Moth. Ondertussen balanceren Marinette en Adrien hun geheime identiteit met een nieuw schoolleven. Het seizoen introduceert nieuwe krachten en personages, en verkent thema’s als vertrouwen en relaties, terwijl de helden geconfronteerd worden met een dreiging die hen dichterbij komt dan ooit.
Vanaf 6 juni elke zaterdag om 9.00 uur & 12.00 uur op Disney Channel.
NIEUWE AFLEVERINGEN
MARVEL'S IRON MAN EN ZIJN FANTASTISCHE VRIENDJES GIANT SIZED ARMOR
De nieuwe afleveringen brengen supergrote avonturen! Het team krijgt gigantische pakken met nieuwe technologie, grotere dan ooit voertuigen en beleeft spectaculaire, buitenaardse missies. Ook maken nieuwe personages hun intrede, zoals Thor en Loki!
Vanaf 15 t/m 19 juni elke dag om 14.40 uur op Disney Channel.
NIEUWE AFLEVERINGEN
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE+
Donald krijgt het beste verjaardagscadeau ooit, zijn eigen gloednieuwe Clubhuis!
Vanaf 8 t/m 12 juni elke dag om 8.35 uur op Disney Channel.
Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.