Defensieminister Ruben Brekelmans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
Deze zondag te gast bij Rick Nieman defensieminister Ruben Brekelmans, prins Constantijn van Oranje en energiedeskundige Remco de Boer. Ook te gast politiek verslaggever Floor Bremer over de nieuwe premier Rob Jetten.
Deze zondag begint WNL Op Zondag eerder dan normaal vanwege de Olympische Spelen. De uitzending begint om 8.45 uur op NPO 1.
Defensieminister Ruben Brekelmans
Zondagmorgen is minister van Defensie Ruben Brekelmans te gast bij Rick Nieman. Nog precies één dag is de VVD-bewindsman in functie als defensieminister. Hoe kijkt hij terug op zijn ministerschap en de turbulente wereld waarin hij moest opereren. Het is komende week vier jaar geleden dat Rusland Oekraine binnenviel.
Constantijn van Oranje
Prins Constantijn van Oranje, speciaal gezant van Techleap, in gesprek met Rick Nieman over de staat van techbedrijven in Nederland. Waarin blinken Nederlandse tech-bedrijven uit en op welke gebieden mag er een tandje bij? Ook gaat de techgezant in op de ontwikkelingen in AI.
Remco de Boer
Nederland wordt steeds meer afhankelijk van gas uit het buitenland, ondertussen worden de Groningse gasputten permanent afgesloten. Nederland loopt voorop in de energietransitie, maar het stroomnet loopt aan alle kanten vast. Gaat de energietransitie te snel? Daarover energiedeskundige en publicist Remco de Boer.
Floor Bremer
Volgende week maandag staan de ministers van het kabinet Jetten op het bordes. Politiek verslaggever Floor Bremer van RTL Nieuws schetst een portret van de nieuwe premier Rob Jetten. Wat kunnen we van de kersverse minister-president verwachten?
'WNL Op Zondag met Rick Nieman', zondag 22 febuari om 8.45 uur op NPO 1.
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
