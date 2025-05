Defensieminister Brekelmans en NSC-leider Van Vroonhoven in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties.

MINISTER VAN DEFENSIE RUBEN BREKELMANS

Zondagmorgen is minister van Defensie Ruben Brekelmans te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman geeft de aftrap voor de NAVO-top die over een maand in Den Haag wordt gehouden. Welke onderwerpen staan op de agenda?



NSC-LEIDER NICOLIEN VAN VROONHOVEN

Dit weekend houdt Nieuw Sociaal Contract haar eerste partijcongres sinds het vertrek van oprichter Pieter Omtzigt. De nieuwe partijleider Nicolien van Vroonhoven over de koers van de partij.



MARCEL LEVI EN ANNEBELLE KOK

Hoogleraar Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, over nieuws uit de wetenschap. Marien bioloog Annebelle Kok van de Universiteit Leiden over haar onderzoek naar zingende dolfijnen.



SCHRIJVER JOHAN OP DE BEECK

Bestsellerauteur Johan Op de Beeck komt met de nieuwe historische thriller ‘De aanslag op Napoleon’. De Vlaamse schrijver schreef verschillende boeken over Napoleon en de Franse Revolutie. Ook gaat hij in op parallellen tussen president Trump en Napoleon Bonaparte en zonnekoning Lodewijk XIV.



'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 25 mei om 10.00 uur op NPO1