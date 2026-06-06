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Een heel weekend K3: Karen, Kristel en Kathleen gaan een laatste keer all the way bij VTM

Deelnemers '3 op Reis: De Reis van je Leven' ronden hun trips stilaan af

zaterdag 6 juni 2026
Foto: © BNNVARA 2026

Joël is bezig met de laatste etappe van haar lange longboardreis van Soest naar Portugal. Vanuit Spaans Baskenland skatet ze langs de bergachtige kust naar haar eindbestemming Porto.

Buschauffeur Seb is vanuit Tbilisi op weg naar Palestina, via Turkije en Irak. In Syrië bezoekt hij het klooster Mar Musa. Als hij zijn reis richting Palestina vervolgt, neemt die een onaangename wending. Nathalie en Sadat sluiten hun reis af aan de Nijl in Oeganda, bezoeken Sadats geboorteplaats Jinja en rijden terug naar Kampala.


'3 op Reis: De reis van je leven', zondag 7 juni om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.


3 op Reis: De reis van je leven op tv
Zondag 7 juni om 19u45  »
NPO 3
Jo?l nadert Porto op haar longboard, Seb reist via Georgi? en Syri? richting Palestina en Nathalie en Sadat sluiten hun reis af in Oeganda.
Donderdag 11 juni om 22u35  »
NPO 3
Jo?l nadert Porto op haar longboard, Seb reist via Georgi? en Syri? richting Palestina en Nathalie en Sadat sluiten hun reis af in Oeganda.
Vrijdag 12 juni om 02u15  »
NPO 3
Jo?l nadert Porto op haar longboard, Seb reist via Georgi? en Syri? richting Palestina en Nathalie en Sadat sluiten hun reis af in Oeganda.
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Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/3opreis
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K3 Originals Karen, Kristel en Kathleen

Het aftellen is begonnen. De repetities worden intenser, het decor wordt onthuld en de laatste aanpassingen worden doorgevoerd. En dan eindelijk: dé grote dag. Wat gebeurt er wanneer Karen, Kristel en Kathleen samen het podium betreden?

'K3 Originals: Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen', om 20.40 uur op VTM.

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