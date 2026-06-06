Deelnemers '3 op Reis: De Reis van je Leven' ronden hun trips stilaan af

Joël is bezig met de laatste etappe van haar lange longboardreis van Soest naar Portugal. Vanuit Spaans Baskenland skatet ze langs de bergachtige kust naar haar eindbestemming Porto.

Buschauffeur Seb is vanuit Tbilisi op weg naar Palestina, via Turkije en Irak. In Syrië bezoekt hij het klooster Mar Musa. Als hij zijn reis richting Palestina vervolgt, neemt die een onaangename wending. Nathalie en Sadat sluiten hun reis af aan de Nijl in Oeganda, bezoeken Sadats geboorteplaats Jinja en rijden terug naar Kampala.

'3 op Reis: De reis van je leven', zondag 7 juni om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.