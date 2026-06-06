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Vier rivalen, één koninkrijk: EO zendt 'Attenborough: Kingdom' uit

zaterdag 6 juni 2026

In de indrukwekkende natuurserie 'Attenborough: Kingdom' neemt Sir David Attenborough de kijker mee naar een bijzonder stukje Afrika, waar vier rivaliserende diersoorten strijden om één kostbaar leefgebied.

In het prachtige Nsefu in Zambia proberen luipaarden, hyena’s, Afrikaanse wilde honden en leeuwen hun plek te veroveren. Wie weet zich staande te houden in dit voortdurend veranderende 'koninkrijk'?


De serie volgt onder andere luipaardmoeder Olimba, die haar jongen grootbrengt in een ogenschijnlijk veilig territorium. Maar de komst van een roedel wilde honden en later een dominante leeuwentroep zet het machtsevenwicht volledig op zijn kop. Terwijl de dieren vechten om voedsel, territorium en het voortbestaan van hun jongen, laat 'Attenborough: Kingdom' zien hoe kwetsbaar én veerkrachtig het leven in de natuur is.


Strijd om overleven
In de zesdelige serie wordt duidelijk hoe grillig het leven in Nsefu is. Overstromingen, droogte en de voortdurende dreiging van rivalen zorgen ervoor dat geen dag hetzelfde is. Moeders moeten alles op alles zetten om hun jongen te beschermen, terwijl jonge dieren hun plek in het gebied proberen te vinden. De strijd om macht en overleving is voortdurend in beweging.

Macht en kwetsbaarheid
'Attenborough: Kingdom' laat zien dat zelfs de sterkste dieren niet onaantastbaar zijn. Leeuwen, hyena’s en wilde honden moeten zich telkens aanpassen aan nieuwe omstandigheden en onverwachte tegenslagen. Tegelijkertijd toont de serie ook samenwerking, doorzettingsvermogen en verrassende verbondenheid binnen de verschillende groepen dieren.

Achter de schermen
In de slotaflevering krijgt de kijker een uniek kijkje achter de schermen. Natuurbeschermers, wetenschappers en antistroperijteams vertellen over hun werk en de inzet die nodig is om dit bijzondere ecosysteem te beschermen. Zo wordt duidelijk dat ook achter de camera een voortdurende strijd plaatsvindt om de natuur te behouden.

Met 'Attenborough: Kingdom' brengt de EO een meeslepende natuurserie die niet alleen de schoonheid van de Afrikaanse wildernis laat zien, maar ook de harde realiteit van overleven. De serie laat zien hoe kwetsbaar het evenwicht in de natuur is en hoe belangrijk het is om dit te beschermen.

'Attenborough: Kingdom' is vanaf zondag 7 juni wekelijks om 20.15 uur te zien bij de EO op NPO 2.

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