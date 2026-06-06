Vier rivalen, één koninkrijk: EO zendt 'Attenborough: Kingdom' uit
In de indrukwekkende natuurserie 'Attenborough: Kingdom' neemt Sir David Attenborough de kijker mee naar een bijzonder stukje Afrika, waar vier rivaliserende diersoorten strijden om één kostbaar leefgebied.
In het prachtige Nsefu in Zambia proberen luipaarden, hyena’s, Afrikaanse wilde honden en leeuwen hun plek te veroveren. Wie weet zich staande te houden in dit voortdurend veranderende 'koninkrijk'?
De serie volgt onder andere luipaardmoeder Olimba, die haar jongen grootbrengt in een ogenschijnlijk veilig territorium. Maar de komst van een roedel wilde honden en later een dominante leeuwentroep zet het machtsevenwicht volledig op zijn kop. Terwijl de dieren vechten om voedsel, territorium en het voortbestaan van hun jongen, laat 'Attenborough: Kingdom' zien hoe kwetsbaar én veerkrachtig het leven in de natuur is.
Strijd om overleven
In de zesdelige serie wordt duidelijk hoe grillig het leven in Nsefu is. Overstromingen, droogte en de voortdurende dreiging van rivalen zorgen ervoor dat geen dag hetzelfde is. Moeders moeten alles op alles zetten om hun jongen te beschermen, terwijl jonge dieren hun plek in het gebied proberen te vinden. De strijd om macht en overleving is voortdurend in beweging.
Macht en kwetsbaarheid
'Attenborough: Kingdom' laat zien dat zelfs de sterkste dieren niet onaantastbaar zijn. Leeuwen, hyena’s en wilde honden moeten zich telkens aanpassen aan nieuwe omstandigheden en onverwachte tegenslagen. Tegelijkertijd toont de serie ook samenwerking, doorzettingsvermogen en verrassende verbondenheid binnen de verschillende groepen dieren.
Achter de schermen
In de slotaflevering krijgt de kijker een uniek kijkje achter de schermen. Natuurbeschermers, wetenschappers en antistroperijteams vertellen over hun werk en de inzet die nodig is om dit bijzondere ecosysteem te beschermen. Zo wordt duidelijk dat ook achter de camera een voortdurende strijd plaatsvindt om de natuur te behouden.
Met 'Attenborough: Kingdom' brengt de EO een meeslepende natuurserie die niet alleen de schoonheid van de Afrikaanse wildernis laat zien, maar ook de harde realiteit van overleven. De serie laat zien hoe kwetsbaar het evenwicht in de natuur is en hoe belangrijk het is om dit te beschermen.
'Attenborough: Kingdom' is vanaf zondag 7 juni wekelijks om 20.15 uur te zien bij de EO op NPO 2.
https://www.eo.nl/
Meer artikels over Evangelische Omroep
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- SBS6 tijdens WK elke dag live met dubbele uitzendingen 'Vandaag Inside Oranje' óf 'De Oranjezomer'
- VRT 1 daagt je uit: kan jij de nieuwe 'Homo universalis' worden?
- 'Paranormal Caught on Camera' zondag nieuw op Discovery
- 'Medisch Centrum West' terug bij VTM: dit mag je verwachten van seizoen 2
- 'Heel Mijn Hart' start zondagavond bij VTM
- Vier rivalen, één koninkrijk: EO zendt 'Attenborough: Kingdom' uit
- 'Vroege Vogels' is zondag in De Overlaat
- Zondag in 'Over Mijn Lijk'
- Deelnemers '3 op Reis: De Reis van je Leven' ronden hun trips stilaan af
- Tom Waes ervaart harde winter in Kyiv in slot van 'Reizen Waes: terug naar Oekraïne'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' vanuit de Kunstkerk in Dordrecht
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Alex Agnew duikt in het universum van David Bowie in nieuwe reeks op JOE Gold
- Luistercijfers: JOE noteert recordmaand, Qmusic zes jaar op rij nummer één
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Medisch Centrum West' is terug bij VTM
-
De trailer voor de seizoensfinale van 'Thuis' is er!
-
Alex Agnew duikt in het universum van David Bowie op JOE Gold
-
Play lanceert microdrama’s
-
'Single Mom Candice' nieuw op VTM GO
-
Maaike Cafmeyer zonder taboes in 'A-typisch'
-
Kijk de trailer van '2DEZIT' seizoen 5!
-
De Meilandjes klinken op nieuw Italiaans verbouwavontuur
-
Bloedhete tango in finale van 'So You Think You Can Dance'
-
Wie wint 'So You Think You Can Dance'?
-
Herbeleef seizoen 10 van 'The Voice' in drie minuten
-
Erik Van Looy kondigt eerste namen aan van 'De Slimste Mens ter Wereld'
-
VTM haalt 'Expeditie Robinson' terug naar Vlaanderen!
-
Belle Perez komt naar De Foute Party
-
Viktor Verhulst brengt laatste brieven aan Samson terug
-
Maak het mee! De seizoensfinale van 'Familie'
-
'Ex On The Beach: Double Dutch' exclusief te zien op Streamz
-
Kijk eerste beelden van nieuw seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch'
-
Laura krijgt het moeilijk in 'Huis Gemaakt'
-
Jade Mintjens in gloednieuw Play-programma 'Jade & de Belgen'
-
'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was
-
'Heel Mijn Hart' toont een emotionele onthulling
-
'Spider-Noir' nieuw te zien op Prime Video
-
'RAUW': een openhartig portret van sterrenchef Nick Bril
-
Stan Van Samang brengt 'een ster' naar 'Florentina'
-
Haar in de boter bij Spor-voorzitters Rik en Sam
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
-
Coaches van 'The Voice' reageren op gemene comments over zichzelf
-
Same city, final chapter. merci, Paris.
Kijktip van de dag
Het aftellen is begonnen. De repetities worden intenser, het decor wordt onthuld en de laatste aanpassingen worden doorgevoerd. En dan eindelijk: dé grote dag. Wat gebeurt er wanneer Karen, Kristel en Kathleen samen het podium betreden?
'K3 Originals: Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen', om 20.40 uur op VTM.