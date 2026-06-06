Zondag in 'Over Mijn Lijk'

Foto: © Mediawan Skyhigh/BNNVARA 2026

Koen (28) en Bionda zijn trotse ouders geworden van hun zoontje Beau. Na twee jaar voelt Koen zich fitter dan ooit en kijkt hij met vertrouwen naar de toekomst.

De dierbaren van Nicole (35) komen samen om haar leven te vieren tijdens de uitvaart. Enkele maanden na het overlijden van Madelief (26) worden de door haar zelfgemaakte urntjes verdeeld onder vrienden en familie. Voor Loraine (27) is het een spannende dag: samen met haar vriend wacht ze op de uitslag van een belangrijke scan. Tim neemt afscheid van Marit (24).

'Over Mijn Lijk', zondag 7 juni om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 1.

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