'Vroege Vogels' is zondag in De Overlaat

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Vanuit het stadscentrum van 's-Hertogenbosch vaart de filmploeg een indrukwekkend moeras in: De Overlaat. Historisch gezien was het gebied van groot belang als waterberging en als militair verdedigingswerk voor de stad, die niet voor niets bekendstaat als de Moerasdraak.

Maar ook de natuur profiteert! Met de Sint Jan op de achtergrond monitort Menno Bentveld modderkruipers die door het plantenrijke water zwemmen. Een lepelaar vliegt over terwijl de roerdomp door het riet sluipt. Aan de randen van het moeras, richting de hogere zandgronden, groeit blauwgrasland. Daar fladderen tal van dagvlinders en groeit een wel heel bijzonder viooltje.

'Vroege Vogels', zondag 7 juni om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.

Vind onze artikels makkelijker op Google!

Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.

Voeg TVvisie toe als

voorkeursbron in Google