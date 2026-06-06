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Een heel weekend K3: Karen, Kristel en Kathleen gaan een laatste keer all the way bij VTM

'Vroege Vogels' is zondag in De Overlaat

zaterdag 6 juni 2026
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Vanuit het stadscentrum van 's-Hertogenbosch vaart de filmploeg een indrukwekkend moeras in: De Overlaat. Historisch gezien was het gebied van groot belang als waterberging en als militair verdedigingswerk voor de stad, die niet voor niets bekendstaat als de Moerasdraak.

Maar ook de natuur profiteert! Met de Sint Jan op de achtergrond monitort Menno Bentveld modderkruipers die door het plantenrijke water zwemmen. Een lepelaar vliegt over terwijl de roerdomp door het riet sluipt. Aan de randen van het moeras, richting de hogere zandgronden, groeit blauwgrasland. Daar fladderen tal van dagvlinders en groeit een wel heel bijzonder viooltje.


'Vroege Vogels', zondag 7 juni om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.

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https://www.bnnvara.nl/vroegevogels
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K3 Originals Karen, Kristel en Kathleen

Het aftellen is begonnen. De repetities worden intenser, het decor wordt onthuld en de laatste aanpassingen worden doorgevoerd. En dan eindelijk: dé grote dag. Wat gebeurt er wanneer Karen, Kristel en Kathleen samen het podium betreden?

'K3 Originals: Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen', om 20.40 uur op VTM.

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