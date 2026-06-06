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Tom Waes ervaart harde winter in Kyiv in slot van 'Reizen Waes: terug naar Oekraïne'

zaterdag 6 juni 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

In het driedelige 'Reizen Waes: terug naar Oekraïne' reist Tom Waes vanuit Antwerpen tot in Kiev, praat hij met Oekraïners over hoe zij de oorlog beleven en ontdekt hij welke impact deze op hen heeft.

Het laatste deel van zijn reis brengt Tom terug naar de hoofdstad Kyiv. Tom ervaart er hoe de inwoners van Kyiv in de winter van 2026 moeten vechten tegen de bittere koude. Hij bezoekt onder andere een van de vele voedselbedelingen in de stad en gaat langs in een woonblok waar ze al weken zonder elektriciteit en verwarming zitten. Samen met zijn Oekraïense gids Volodymyr, beëindigt Tom zijn terugkeer naar Oekraïne in Bucha. Een stadje dat vier jaar geleden bijna van de kaart werd geveegd door de Russen. Anno 2026 blijkt Bucha een van dé symbolen van de Oekraïense veerkracht.


'Reizen Waes: terug naar Oekraïne', zondag 7 juni rond 21.00 uur op VRT 1 en al vanaf 6.00 uur op VRT MAX.


Reizen Waes: terug naar Oekraïne op tv
Zondag 7 juni om 21u10  »
VRT 1
Tom Waes reist vanuit Antwerpen tot in Kiev. Hij praat met Oekra?ners over hoe zij de oorlog beleven en ontdekt welke impact deze op hen heeft.
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