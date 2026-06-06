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'Paranormal Caught on Camera' zondag nieuw op Discovery

zaterdag 6 juni 2026
Foto: © Discovery Benelux 2026

Wie denkt dat geesten niet bestaan, moet maar eens kijken naar 'Paranormal Caught on Camera'. Daar zijn de meest bizarre en huiveringwekkende verschijningen letterlijk vastgelegd op video.

Zoals bij de paranormale onderzoeker die met zijn camera op een griezelige begraafplaats loopt en ineens een stenen beeld van een engel naar zich toe ziet draaien. Alsof dat nog niet eng genoeg is, ziet hij ook nog een vaas verschuiven. En dankzij zijn oplettende camera zien wij het ook. Nog enger wordt het in Pennsylvania als een jongen de schrik van zijn leven krijgt wanneer hij plotseling de stem van een geest hoort in zijn huis. De zin is letterlijk terug te horen op de beveiligingscamera die zijn moeder later afspeelt. Zonder deze registraties zouden de mensen waarschijnlijk nooit geloofd zijn. Net als bij de vele andere angstaanjagende voorvallen in dit griezelige programma.


'Paranormal Caught on Camera', vanaf zondag 7 juni om 22.30 uur op Discovery.

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K3 Originals Karen, Kristel en Kathleen

Het aftellen is begonnen. De repetities worden intenser, het decor wordt onthuld en de laatste aanpassingen worden doorgevoerd. En dan eindelijk: dé grote dag. Wat gebeurt er wanneer Karen, Kristel en Kathleen samen het podium betreden?

'K3 Originals: Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen', om 20.40 uur op VTM.

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