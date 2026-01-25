'De Verdwenen Buurt': uitgeroeide Joodse buurt in beeld gebracht door EO-documentaire van de Joodse wereld

De op een na grootste Joodse gemeenschap van Nederland verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna volledig. Van de 17.000 Joodse Hagenaars overleefden er maar 2000. In 'De Verdwenen Buurt' wordt deze uitgeroeide volksbuurt in Den Haag letterlijk en figuurlijk herbouwd.

De kijker volgt Louis de Leeuwe die met de maquette van zijn vader probeert te begrijpen wat hij nooit onder woorden kon brengen. Zo komt een verdwenen buurt opnieuw tot leven in een persoonlijk en actueel verhaal over verlies, zwijgen en herstel, verteld door voice-over Job Cohen.

Jacques de Leeuwe, de vader van Louis, overleefde als Joods kind de oorlog terwijl zijn ouders werden vermoord in vernietigingskamp Sobibor. Jacques sprak nauwelijks over wat hij had meegemaakt. In plaats daarvan begon hij te bouwen. Zeven jaar lang werkte hij aan een gedetailleerde maquette van zijn buurt. Hij klom zelfs op daken om foto’s te maken en riep oud-buurtbewoners op om herinneringen en details te delen. Waar hij niet over kon praten, gaf hij vorm met zijn handen.

Intergenerationeel trauma

Naast Louis de Leeuwe spreekt regisseur Danny Akker ook andere nazaten uit de Joodse buurt. Voor hen is de maquette van Jacques de sleutel tot een verleden dat thuis onbesproken bleef. De documentaire toont hoe trauma niet stopt bij de generatie die het meemaakt, maar doorsijpelt naar kinderen en kleinkinderen. Hun persoonlijke zoektocht naar wat hun voorouders hebben verloren is een noodzakelijke stap om het heden te begrijpen.

Blijven herinneren

Regisseur Danny Akker: 'De documentaire komt op een moment dat de urgentie groot is. Er zijn bijna geen ooggetuigen meer in leven en wereldwijd neemt het antisemitisme toe. We moeten blijven herinneren en daarom is het passend dat dit op de avond voor de Holocaust Memorial Day wordt uitgezonden. Zolang we blijven vertellen en zolang we blijven herbouwen wat verloren ging, is niemand écht verdwenen.'

Verbondenheid en herstel

Met 'De Verdwenen Buurt' wil de EO bijdragen aan een samenleving waarin pijnlijke geschiedenissen niet verdwijnen in stilte, maar gedeeld worden. Door deze verhalen door te geven, ontstaat ruimte voor verbondenheid, herstel en hoop. Juist in een tijd waar polarisatie en antisemitisme toenemen, is het belangrijk om dat verhaal te blijven vertellen.

'De Verdwenen Buurt', maandag 26 januari om 22.45 uur bij de EO op NPO 2.