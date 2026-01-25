'De Verdwenen Buurt': uitgeroeide Joodse buurt in beeld gebracht door EO-documentaire van de Joodse wereld
De op een na grootste Joodse gemeenschap van Nederland verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna volledig. Van de 17.000 Joodse Hagenaars overleefden er maar 2000. In 'De Verdwenen Buurt' wordt deze uitgeroeide volksbuurt in Den Haag letterlijk en figuurlijk herbouwd.
De kijker volgt Louis de Leeuwe die met de maquette van zijn vader probeert te begrijpen wat hij nooit onder woorden kon brengen. Zo komt een verdwenen buurt opnieuw tot leven in een persoonlijk en actueel verhaal over verlies, zwijgen en herstel, verteld door voice-over Job Cohen.
Jacques de Leeuwe, de vader van Louis, overleefde als Joods kind de oorlog terwijl zijn ouders werden vermoord in vernietigingskamp Sobibor. Jacques sprak nauwelijks over wat hij had meegemaakt. In plaats daarvan begon hij te bouwen. Zeven jaar lang werkte hij aan een gedetailleerde maquette van zijn buurt. Hij klom zelfs op daken om foto’s te maken en riep oud-buurtbewoners op om herinneringen en details te delen. Waar hij niet over kon praten, gaf hij vorm met zijn handen.
Intergenerationeel trauma
Naast Louis de Leeuwe spreekt regisseur Danny Akker ook andere nazaten uit de Joodse buurt. Voor hen is de maquette van Jacques de sleutel tot een verleden dat thuis onbesproken bleef. De documentaire toont hoe trauma niet stopt bij de generatie die het meemaakt, maar doorsijpelt naar kinderen en kleinkinderen. Hun persoonlijke zoektocht naar wat hun voorouders hebben verloren is een noodzakelijke stap om het heden te begrijpen.
Blijven herinneren
Regisseur Danny Akker: 'De documentaire komt op een moment dat de urgentie groot is. Er zijn bijna geen ooggetuigen meer in leven en wereldwijd neemt het antisemitisme toe. We moeten blijven herinneren en daarom is het passend dat dit op de avond voor de Holocaust Memorial Day wordt uitgezonden. Zolang we blijven vertellen en zolang we blijven herbouwen wat verloren ging, is niemand écht verdwenen.'
Verbondenheid en herstel
Met 'De Verdwenen Buurt' wil de EO bijdragen aan een samenleving waarin pijnlijke geschiedenissen niet verdwijnen in stilte, maar gedeeld worden. Door deze verhalen door te geven, ontstaat ruimte voor verbondenheid, herstel en hoop. Juist in een tijd waar polarisatie en antisemitisme toenemen, is het belangrijk om dat verhaal te blijven vertellen.
'De Verdwenen Buurt', maandag 26 januari om 22.45 uur bij de EO op NPO 2.
https://www.eo.nl/
Meer artikels over Evangelische Omroep
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren nieuwe reality gameshow 'De Box'
- Dit zijn de winnaars van de Kastaars 2025!
- Dit zie je tot de zomer bij The HISTORY Channel en Crime+Investigation
- Maandag zie je aflevering 6000 van 'Thuis'
- Zo volg je de vierde editie van de Kastaars op radio en tv
- Dit zie je in februari bij RTL
- 'De Verdwenen Buurt': uitgeroeide Joodse buurt in beeld gebracht door EO-documentaire van de Joodse wereld
- 'Radar' over je reisverzekering en klachten over een bezorgdienst
- 'Floortje naar het Einde van de Wereld' reist af naar Ecuador
- Dit zijn de kandidaten voor de vierde week van ‘De Dag van Vandaag’
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Hengelo
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM Op 5' zaterdag over troubadour Ad de Laat
- De Lach van JOE is Tessa Wullaert! Sofie uit Harelbeke wint 6.400 euro
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
Kijktip van de dag
De zes kandidaten brengen de nacht door in een afgelegen schuur, maar slapen is allesbehalve vanzelfsprekend. Er valt namelijk iets belangrijks te verdienen. De volgende dag wacht een spectaculaire uitdaging. Wie zal ontsnappen aan de volgende exit?
'Bestemming X', om 19.55 uur op VTM.