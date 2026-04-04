'De Laatste Reis': Als liefde de route bepaalt en herinneringen de weg wijzen

zaterdag 4 april 2026
In de ontroerende en hartverwarmende documentaire NPO Doc: 'De Laatste Reis' probeert de Zweedse tv-presentator Filip Hammar zijn 80-jarige vader Lars uit zijn dip te halen door hem mee te nemen op een verrassingsreis naar Frankrijk. Wat begint als een reis door het verleden wordt een emotionele rollercoaster.

De Zweedse presentator Filip Hammar neemt zijn 80-jarige vader Lars mee op een bijzondere roadtrip naar Zuid-Frankrijk. Na zijn pensioen is Lars in een depressie beland en lijkt hij zijn levenslust te hebben verloren. In de hoop hem weer energie en plezier te geven, besluit Filip dezelfde route te rijden die het gezin vroeger elke zomer aflegde. Frederik, de beste vriend van Filip, gaat ook mee.


In een oude Renault trekken ze door Europa richting de Middellandse Zee. Onderweg probeert Filip herinneringen uit zijn jeugd opnieuw tot leven te brengen. Wat begint als een poging om zijn vader opnieuw bij het leven te betrekken, verandert gaandeweg in een ontroerende en soms pijnlijke confrontatie met ouder worden, loslaten en het onvermijdelijke verstrijken van de tijd.

'NPO Doc: De Laatste Reis', zondag 5 april om 22.15 uur bij MAX op NPO 2.


Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.

'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.

