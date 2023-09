'De Faker op Vakantie' vanaf maandag op NPO Zapp

De Master Fakers in team roze met Niek Roozen, Nienke van Dijk en Steven Kazŗn nemen het op tegen De Acteurs in team geel met Vincent Visser, Rein van Duivenboden en NoŽl van Kleef om de faker in het gezin te ontmaskeren.

Elke aflevering draait één van de BN’ers mee in het dagelijkse leven van een gezin op vakantie en reizen zelfs af naar Spanje en Frankrijk! Ze leren de familieleden goed kennen, om uiteindelijk te bepalen wie er niet thuishoort. Want één ding is zeker, iemand is De Faker!

Als het gezin erin slaagt om De Faker verborgen te houden, winnen ze een sportief uitje. Wanneer één van de teamleden De Faker raadt, winnen ze een punt voor het team. Welk team is er na vijftien zomerse afleveringen de winnaar? In de eerste aflevering viert familie Stoof vakantie in Doorn in hun camper Nellie. Lukt het Noël van Kleef de Faker te ontmaskeren?

'De Faker op Vakantie', vanaf maandag 4 september om 18.25 uur op NPO Zapp.