D66-lijsttrekker Rob Jetten bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 13 september 2025

De zondag begint met Rick Nieman. WNL Op Zondag is er iedere zondag met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag.

Dit zijn de gasten deze week:


D66-partijleider Rob Jetten
Zondagmorgen is partijleider Rob Jetten van D66 te gast bij Rick Nieman. De partij zet deze verkiezingscampagne in op wonen, onderwijs en zorg. Hoe ziet het Nederland van Rob Jetten eruit? En vooral, hoe haalbaar zijn zijn plannen?

Professor Ruud Koopmans
Waar gaan deze verkiezingen echt over? Iedere zondag behandelen we in 'WNL Op Zondag' de thema’s die de kiezer bezighouden. Deze keer het asielprobleem met professor Ruud Koopmans. 

Ondernemer Victor Knaap
Media-ondernemer Victor Knaap verbaasde zich over de afvalchaos in de hoofdstad en neemt het heft in eigen hand. Samen met 30.000 burgers gaat hij de stad schoonvegen en opruimen. De grootste schoonmaakbeurt die Amsterdam ooit heeft gehad. 

Marcel Levi en Femke Cnossen
Hoogleraar Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek over nieuws uit de wetenschap. Wetenschapper Femke Cnossen komt vertellen over haar onderzoek naar AI en de arbeidsmarkt. 

'WNL Op Zondag', zondag 14 september om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.


