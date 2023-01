Compilatie van 'Toppers in Concert 2022' op NPO 3

Toppers Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Jan Smit en René Froger vieren op grootse wijze, samen met diverse gastartiesten 'Toppers in Concert 2022' in de Johan Cruijff ArenA.

Het thema is Happy together 'The flower power edition'. De sfeer, de muziek en de Toppers laten de feestgangers schouder aan schouder staan.

'Toppers in Concert 2022 - compilatie', woensdag 18 januari om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 3.