Cocaïne, pistolen en politiehelikopters in nieuw seizoen van 'Rachel Valt Binnen'

Hoe moeilijk is het om in een spannende situatie wl of geen vuurwapen te gebruiken? Hoe spoor je cocane op? En hoe vang je boeven op het water?

EO-presentator Rachel Rosier maakt het allemaal mee. In een nieuw seizoen van 'Rachel Valt Binnen', reist ze met onder andere politievlogger Jan-Willem, door het hele land om bovenstaande vragen te beantwoorden. Dit seizoen gaat ze langs bij onder meer de DKDB (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging), de DSI (Dienst Speciale Interventies), de Koninklijke Marechaussee en de OG (Ondersteuningsgroep).

In EO-programma 'Rachel Valt Binnen' zie je niet alleen het werk van deze veiligheidsdiensten, maar ook de training en oefeningen vooraf. Volgens Rachel hebben de mensen die bij deze organisaties werken veel skills nodig: 'Het is een super vet seizoen vol actie. Het is bijzonder en leerzaam om te zien hoe het inschatten van situaties werkt. Deze mensen moeten in één keer goed handelen. Tijdens dit seizoen heb ik ervaren hoe moeilijk dat is.'

Andere kant van de wet

Rachel ontmoet niet alleen mensen die onze veiligheid waarborgen, maar ook mensen die met de politie en reclassering in aanraking zijn gekomen. Zoals ex-crimineel Jonathan Martinez. Hij biedt momenteel jongeren ondersteuning bij het oplossen van problemen. 'Ik zie geen criminelen, ik zie jongeren die hulp nodig hebben. En ik kan het weten, want ik was er zelf ook ooit één.'

Daarnaast loopt EO-presentator Rachel Rosier in dit nieuwe seizoen mee met mensen die een werkstraf hebben gekregen. Maar is dat wel echt een straf? En hoe werkt dat dan precies? Rachel gaat het allemaal meemaken.

'Rachel Valt Binnen' is vanaf zondag 3 maart wekelijks te zien rond 18.20 uur bij de EO op NPO Zapp.