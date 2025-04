Check de 'Batwheels' in april op Cartoonito

Foto: © Cartoonito/Day One MPM 2024

De 'Batwheels' zijn terug met nieuwe afleveringen! Kijk mee welke nieuwe spannende avonturen Bam, Redbird, Bibi, Batwing en Buff gaan beleven terwijl ze Gotham City verdedigen.

Bekijk de nieuwe afleveringen van seizoen 2 van de 'Batwheels' vanaf maandag 18 april elke dag om 15.30 uur op Cartoonito en te streamen op HBO Max!

DE WERELD VAN BARNEY

VANAF 7 april

Nieuwe afleveringen dagelijks te zien om 14.30 uur

Ontdek nieuwe avonturen in 'De wereld van Barney'! In de gloednieuwe afleveringen leert de vrolijke paarse dinosaurus samen met zijn vriendjes op een speelse en gezellige manier over vriendschap, fantasie en plezier!

Kijk vanaf maandag 7 april elke dag om 14.30 uur naar de nieuwe afleveringen van 'De Wereld van Barney' op Cartoonito en te streamen op HBO Max.

SCOOBY-DOO, BE COOL

VANAF 1 april

Nieuwe afleveringen dagelijks te zien om 16.00 uur

Scooby-Doo is terug! De bende gaat op pad in de Mystery Machine, op zoek naar plezier en avontuur.

Bekijk de nieuwe afleveringen van 'Scooby-Doo' elke dag om 16.00 uur te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max!