CDA-leider Henri Bontenbal bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 25 oktober 2025

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen.

Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties. Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag.


CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal
Zondagmorgen is lijsttrekker Henri Bontenbal van het CDA te gast bij Rick Nieman. Nog drie dagen tot de verkiezingen. Waarmee wil de CDA-leider de kiezer overtuigen en welke keuzes maakt hij?

Wouter Bos
Voormalig PvdA-voorman en Menzis-voorzitter Wouter Bos over de toekomst van de zorg. De meeste partijen willen snijden in de zorguitgaven. Maar wat zijn verstandige maatregelen en welke geven juist meer druk op de zorg?  

Verslaggever Wessel de Jong
Verslaggever Wessel de Jong van het NOS Journaal maakt indringende reportages over de oorlog in Oekraïne. Welke verhalen zijn hem vooral bijgebleven? En hoe kijkt hij naar de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. 

Hoofdredacteur Hella Hueck
Hoofdredacteur Hella Hueck van EW Magazine over de verkiezingscampagne en de strijd om het premierschap. Hoe proberen andere partijen greep te krijgen op Geert Wilders en wat zijn de kansen voor Henri Bontenbal, Frans Timmermans en Rob Jetten?

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 26 oktober om 10.00 uur op NPO 1.


Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
