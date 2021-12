Cartoon Network presenteert de geanimeerde komedieserie 'Jellystone'

Yogi, Boo Boo en Cindy keren samen met een episch ensemble van Hanna-Barbera karakters terug op TV, in de gloednieuwe geanimeerde komedie 'Jellystone'! De serie, onder leiding van de veelgeprezen showrunner en uitvoerend producent C.H. Greenblatt (Chowder, Harvey Beaks) en geproduceerd door Warner Bros. Animation, geeft een nieuwe kijk op deze geliefde personages.

Alle karakters zijn gemoderniseerd voor het hedendaagse familiepubliek en klaar om opnieuw geïntroduceerd te worden aan een nieuwe generatie fans.

'Jellystone!' speelt zich af in het charmante stadje met dezelfde naam en volgt verschillende Hanna-Barbera personages terwijl ze samen leven, werken, spelen en (zoals zo vaak het geval is) het stadje op een of andere dwaze manier vernietigen. Huckleberry Hound is de trotse burgemeester van het stadje; Cindy, Boo Boo en Yogi zijn de medische staf; Jabberjaw werkt in Magilla's kledingzaak waar ze alle vlinderdassen en hoeden leveren aan de inwoners; en elk personage heeft een specifieke rol in de gemeenschap. Hun paden kruisen elkaar op leuke en belachelijke manieren, waardoor alledaagse activiteiten veranderen in een hilarisch pandemonium.

'Ik ben opgegroeid met het kijken naar Hanna-Barbera tekenfilms en heb een grote liefde voor deze personages', zei Greenblatt. 'De enorme hoeveelheid klassieke en niet-zo-klassieke personages die we konden gebruiken uit de Hanna-Barbera-bibliotheek is wat het Jellystone!-universum echt speciaal maakt. In plaats van het gevoel van tekenfilms uit het verleden na te bootsen, wilden we veel en vreemde lol hebben met deze personages en hun persoonlijkheden uitbreiden om ze meer diepgang te geven. De kans is groot dat je uiteindelijk een personage waar je van houdt tegenkomt in deze wereld. We hopen dat oude fans onze kijk op deze wereld waarderen, en we zijn enthousiast dat ouders hun favoriete Hanna-Barbera-personages kunnen introduceren en ervan kunnen genieten met hun kinderen.'

Ga dagelijks op reis naar 'Jellystone!' vanaf 13 december om 15.20 uur bij Cartoon Network.