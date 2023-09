Boeren beginnen aan hun liefdesavontuur in 'Boer zoekt vrouw Europa'

In april stelde Yvon Jaspers de vijf nieuwe boeren voor van het KRO-NCRV programma 'Boer zoekt vrouw Europa'. Piet uit Duitsland, Claudia uit Frankrijk, Richard uit Slowakije, Haico uit Denemarken en Bernice uit Zweden. Stuk voor stuk hardwerkende Nederlandse boeren die met ziel en zaligheid een bedrijf runnen in het buitenland.

Maar ’s avonds zijn ze alleen thuis, is er niemand om de dag mee door te nemen of om wat leuks mee te doen. En daar hopen ze via deze bijzondere weg verandering in te brengen. Na de eerste uitzending zijn er meer dan 600 brieven gestuurd door schrijvers die het aandurven om Nederland te verlaten voor de liefde. In de tweede aflevering zie je hoe de boeren op hun brievenreageren en met welke tien potentiële partners ze graag kennismaken tijdens de speeddate.

De boeren ontmoeten elkaar op een mooie plek in ons land. Een beetje nerveus zijn ze wel. Het is spannend: wie hebben er allemaal geschreven. En zit die ene brief er wel tussen? Boerin Claudia: 'Ik wou dat het al volgende week was. Dat je weet wat er allemaal gaat gebeuren. Of de ware ertussen zit. Wauw!' Boer Piet: 'De persoon die je misschien wel leert kennen en je dan ziet of diegene ook bij jouw familie past, of niet. Dat is misschien nog ver weg, maar ja, daar ben ik wel benieuwd naar.' En ook Bernice en Haico zijn vol verwachting en kijken uit naar de brieven die ze gaan lezen: 'Merk dat ik er heel veel zin in heb. En ik vind het ook spannend.' Boer Richard: 'Ik bekijk het van de positieve kant. Misschien is dit wel mijn laatste kerst alleen. Daar kijk ik wel naar uit!'

Levensveranderend liefdesprogramma

KRO-NCRV presentatrice Yvon Jaspers: 'Misschien kan je wel zeggen dat het verlangen naar de liefde en de noodzaak dat via 'Boer zoekt Vrouw' te proberen van onze boeren in Europa nóg groter is dan bij de Nederlandse boeren. Als je in je eentje op een bedrijf in Slowakije zit waar je de taal niet of nauwelijks spreekt, of in het zeer dunbevolkte Zweden waar je sociale leven bestaat uit contacten met amper een handvol mensen, of in Frankrijk waar je zo druk bent met het runnen van je bedrijf dat je überhaupt het erf niet zomaar af komt, is een partner vinden een helse klus.

En ook voor de briefschrijvers is het een grote stap om aan 'Boer zoekt Vrouw Europa' mee te doen. 'Je weet dat die paar regels op papier je leven voorgoed op z’n kop kunnen zetten. En dat is wat gaat gebeuren. Het is een serie geworden met zo ontzettend veel hoogte- en dieptepunten. Mensen vinden de liefde van hun dromen en anderen krijgen teleurstellingen te verwerken. Ik heb veel bewondering voor het lef van alle deelnemers. Ze laten zich zien zoals ze zijn, met al het mooie en al het kwetsbare. Ze volgen hun hart met maar éen doel, het vinden van de liefde.'

Internationale serie

'Boer zoekt Vrouw Europa' wijkt af van de reguliere serie waar tien boeren aan deelnemen. De vijf geëmigreerde boeren die zich nu voorstellen aan het publiek zijn de hele reeks op televisie te zien. De rest blijft hetzelfde: ze ontmoeten tien briefschrijvers tijdens een speeddate in Nederland, gaan op dag-date en kiezen vervolgens drie personen om te komen logeren op hun boerderij. Hier leren ze elkaar iedere dag beter kennen. Hoe is het om samen te leven op de boerderij, hoe bevalt de cultuur van het land waar de boer leeft en hebben ze na een aantal logeernachten nog steeds een klik? Aan het eind van de week spreekt de boer zich uit: wie laat zijn of haar hart het snelst kloppen en met wie ziet de boer een toekomst voor zich? Diegene gaat mee op romantische citytrip in eigen land.

Het hele jaar door is op boerzoektvrouw.nl nieuws over de boeren te vinden. 'Boer Zoekt Vrouw Europa' wordt in opdracht van KRO-NCRV geproduceerd door Blue Circle.

'Boer Zoekt Vrouw Europa', zondag 17 september om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.