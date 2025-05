Bestseller-auteur Douglas Murray bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Komende zondagmorgen gaat Rick Nieman in gesprek met de Britse schrijver en denker Douglas Murray. Douglas Murray is journalist van The Spectator, schrijver van de New York Times bestseller 'The War on the West' en columnist bij onder andere de New York Post.

Rick Nieman praat over zijn nieuwste boek 'On Democracies and Death Cults', dat hij schreef naar aanleiding van de terroristische Hamas-aanslag op 7 oktober 2023.

In zijn boek schetst Murray de nasleep van deze aanval en beargumenteert hij waarom de strijd van Israël tegen Hamas van levensbelang is voor het hele westen. In 'WNL Op Zondag' gaat de schrijver in op de laatste ontwikkelingen rond Gaza en Israël, de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland en het bezoek van president Donald Trump aan het Midden-Oosten. Andere gasten zijn onder anderen Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen die al tien jaar opkomt voor de belangen van de burger, presentator Sam Hagens en electoraal Josse de Voogd over het politieke tv-programma Stand van Nederland: Aangehaakt. En aandacht voor de laatste ontwikkelingen rond Oekraïne en Rusland. 'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 18 mei om 10.00 uur op NPO 1.