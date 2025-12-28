'Below Deck' is in januari terug op STAR Channel

Paradise speelt zich af in een perfecte, rustige gemeenschap waar enkele van 's werelds meest vooraanstaande personen wonen.

NIEUW

PARADISE

Maar wanneer een schokkende moord de rust verstoort, start een grootschalig onderzoek dat diep verborgen geheimen aan het licht brengt. Terwijl de bewoners elkaar wantrouwen en niemand meer te vertrouwen lijkt, word je meegenomen in een meeslepend mysterie vol spanning, verraad en onverwachte wendingen.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 12 januari, elke maandag om 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW

DOCTOR ODYSSEY

Max is de nieuwe dokter aan boord van het luxe cruiseschip The Odyssey, waar het personeel hard werkt maar ook volop van het leven geniet. Samen met zijn kleine maar indrukwekkende medisch team staat hij alle hens aan dek wanneer ze te maken krijgen met levensbedreigende medische noodgevallen. Terwijl ze vechten tegen de klok, natuurgeweld en onverwachte situaties, komen persoonlijke geheimen en onderlinge spanningen aan het licht.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 21 januari, elke woensdag om 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

BELOW DECK S12

De St. David vaart opnieuw uit voor een seizoen vol zon, luxe en drama. Kapitein Kerry Titheradge leidt een deels nieuwe bemanning door de turquoise wateren van het Caribisch gebied, waar veeleisende gasten, opkomende romances en onverwachte conflicten het dek op scherp zetten. Met bekende gezichten als Fraser Olender en nieuwe crewleden die hun plek moeten veroveren.

Vanaf 1 januari, elke donderdag om 20.00 uur op STAR Channel.

COMPETITIE

TOTO KNVB BEKER

Op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 januari wordt de achtste finale van de TOTO KNVB Beker gespeeld.

De starttijd van de wedstrijden worden t.z.t. bekend gemaakt.

NIEUW SEIZOEN

WILL TRENT S2

In het tweede seizoen van 'Will Trent' volgen we rechercheur Will Trent en zijn partner Faith Mitchell terwijl ze dieper duiken in een reeks complexe, intense en emotioneel beladen misdaadzaken. Terwijl de onderzoeken zich ontvouwen, worden loyaliteit, vertrouwen en persoonlijke relaties op de proef gesteld. Het seizoen bouwt naar een spannende finale waarin Will geconfronteerd wordt met iemand dichtbij hem, en een ingrijpende keuze moet maken die zijn leven en carrière verandert.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 27 januari, elke dinsdag om 20.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

9-1-1 S9

Dramaserie van Ryan Murphy met Angela Bassett in de hoofdrol, die een intense kijk geeft in de chaotische wereld van de hulpdiensten. Wanneer de meldkamer een noodoproep ontvangt, springen brandweer, politie en ambulancedienst in actie. In seizoen negen volgen we het team terwijl ze omgaan met nieuwe uitdagingen, ingrijpende noodsituaties en persoonlijke drama’s.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 21 januari, elke woensdag om 20.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

GREY'S ANATOMY S9

Na de verwoestende vliegtuigcrash uit het vorige seizoen proberen de artsen van Grey Sloan Memorial Hospital hun leven weer op te pakken. Terwijl ze worstelen met lichamelijke en emotionele littekens, moeten ze leren omgaan met verlies, nieuwe relaties opbouwen en hun carrières voortzetten. Van persoonlijke drama’s tot ingrijpende veranderingen binnen het ziekenhuis, laat dit seizoen zien hoe veerkracht en hoop centraal staan in het chaotische leven van de medische staf.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 4 januari, elke zondag een dubbele aflevering om 21.00 uur op STAR Channel.